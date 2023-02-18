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Son dakika... Hatay'da 13. günde mucize kurtuluş: 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı

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#Hatay#Deprem#Mucize
Son dakika... Hatayda 13. günde mucize kurtuluş: 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 11:42

Hatay'da depremin 13. günü ve 296. saatte biri çocuk 3 kişi Kanatlı Apartmanı'nın enkazından kurtarıldı.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 296. saatte Hatay'dan inanılmaz kurtuluş haberi geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

MUSTAFA VE MEHMET BÖYLE KURTULDU

Sağlık teknisyeni Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğulları depremde Hatay’daki Akademi Hastanesi’nin enkazında kaldı. Tam 12 gün sonra sağ çıkarılan Avcı ve Şakiroğulları’nın toprak, çiçek ve böcek yiyerek hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Son dakika... Hatayda 13. günde mucize kurtuluş: 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı

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Hatay’da sınıf öğretmenliği yapan Bilge Avcı ve sağlık teknisyeni Mustafa Avcı (34) 2.5 yıl önce evlendiler. 9 aylık hamile olan Bilge Avcı, kızı Almila’yı Hatay’daki Akademi Hastanesi’nde 6 Şubat’ın ilk saatinde dünyaya getirdi. Mustafa Avcı, eşinin pansumanı için gece 04.00 sıralarında odadan çıktı. Hastanenin alt katındaki kantinden su almaya giden Mustafa Avcı, burada depreme yakalandı. Hastanenin ilk katları çökmüş üst katlar hâlâ ayaktaydı. Anne ve bebek diğer birçok hasta gibi yara almadan hastaneden tahliye edildi. Ancak Mustafa Avcı hiçbir yerde yoktu. Mustafa Avcı, 12 gün sonra 261’inci saatte yanında Mehmet Ali Şakiroğlu ile birlikte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Avcı, telefondaki yakınına “Ailem enkazdan çıktı mı?” diye sordu. ‘Herkesin iyi olduğu’ yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

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Avcı, sahra hastanesindeki müdahale sonrası Mersin’e sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne getirilen Avcı tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Avcı, “Çok ağrılarım var, ne olduğunu hatırlamıyorum, çok yorgunum” dedi.

AİLESİNE KAVUŞTU

Hastanede eşine ve bebeğine kavuşan Mustafa Avcı, “Tekrardan gün yüzüne çıkacağıma inanmıyordum. Allah herkesten razı olsun, herkes çok ilgilendi. Çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim” dedi. Mustafa Avcı’nın eşi Bilge Avcı da “‘Ben bir 5 dakika çıkıp geliyorum’ demesi bile bana cehennemi yaşattı. O arada kantine mi indi bilmiyorum ama o 5 dakika bana cehennem gibi oldu. Ama çok şükür ki, kavuştuk ailemiz tamamlandı” diye konuştu.

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