Son dakika... Prof. Dr. Orhan Şen'den canlı yayında uyarı: Tüm Türkiye'de risk çok yüksek

İki gündür yangının devam ettiği Manavgat'ta rüzgarın bugün kuvvetli şekilde esmeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, şu uyarılarda bulundu:

''Manavgat'ta rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. Yarın güneybatıya dönme ihtimali var inşallah o zamana kadar yangın kontrol altına alınmış olabilir. Rüzgar güneybatıya dönünce şiddeti biraz hafifleyecek tabi. Osmaniye'de gece saatlerinde rüzgarın şiddeti hafifleyecek. Marmaris'te rüzgar fazla şiddetli değil. Manavgat'ta şu anda rüzgar biraz kuzeyli yönlerden devam ediyor. Akşam saatlerinde muhtemelen azalacak.

Sıcaklıklar çok yüksek. Umarım rüzgarın yön değiştirmesiyle biraz kolaylaşır. En birinci faktör rüzgar burada. Manavgat'ta yarın biraz nem artacak ama nemin artmasının önemi yok.



TEHLİKE DEVAM EDİYOR MU?

Tabii ki kesinlikle. Devam ediyor. Marmara dahil olmak üzere sıcaklıklar 35 dereceyi geçecek. Tüm Türkiye'de risk çok yüksek. Ben sadece yangın olan yerdeki rüzgardan bahsettim ama. Sıcaklıklar 3-4 derece daha yükseliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar yükselerek devam edecek. Bu sıcak dalgası biraz daha yüksek bir sıcak dalgası. Dikkat edilmesi gerekiyor.''

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