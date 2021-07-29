Manavgat'ta büyük yangın... Prof. Dr. Orhan Şen'den çarpıcı uyarı: Helikopterler havada çok zor duruyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da Akseki'deki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu, Oymapınar Barajı'nda ise 10 kişi mahsur kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Helikopterle bu arkadaşları alıp getirme imkanımız maalesef yok. Helikopterler şu saat itibariyle havada çok zor duruyorlar. Sabah yönetim helikopterleriyle biz uçuşta bayağı güçlük çektik. Ama tüm yangın coğrafyasında hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor." demişti.

Manavgat, Mersin ve Adana'daki yangınlar devam ederken poyraz nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle yapılıyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, poyrazın bugün akşam saatlerine devam edeceğini söyledi. Canlı yayında önemli uyarılarda bulunan Orhan Şen, şu bilgileri paylaştı:

''Bugün bu poyraz devam ediyor. Hızı da düşmeyecek gibi gözüküyor akşama kadar. Hızlı sayılabilen bir rüzgar. Orman yangınlarında en önemli şey rüzgarın kontrolü güçleştirmesidir.

HELİKOPTERLERİN RAHAT UÇUŞ YAPMASINI ENGELLİYOR

Helikopterlerin de çok rahat uçuş yapmasını engelliyor. Avustralya'daki yangınları hatırlarsınız belki yangınlarda yıldırımlar oluşmuştu, yıldırımlar tekrar orman yangınlarına neden olmuştu. Burada nem düşük olduğu için bu olasılığı ortadan kaldırıyor.

Bu bölgedeki mikro klimalar çok önemlidir. Bundan 2 sene önceki Manavgat yangınında böyle olmuştu, vadiler rüzgarın yönünü değiştirebiliyor. Manavgat civarında rüzgarın güneybatıya dönme ihtimali var. Bugün kuzeyde devam edecek ama yarın güneybatıya dönme ihtimali var.

Rüzgar dönerse hızı azalır o bakımdan iyi bir şey. Ekiplerin rüzgar yönüne göre yayılma hızını düşünüp tedbir alması gerekir. Güneybatılı rüzgara dönünce nemi de arttıracak esasında ama takip etmek lazım. Bugün öğleden sonra akşama doğru azalma olabilir ama yine de 30-50 km hızında rüzgar esebilir.''

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