3 güne dikkat... İstanbul yılın en sıcak havasını yaşayacak! 'Nefes almakta bile güçlük çekeceğiz...'

31 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında İstanbul için 2021 yaz mevsiminin en sıcak günleri olacak. Ayın son günü etkili olacak aşırı sıcakların 3 gün boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik verileri Hürriyet'e değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE AMA NEM...

"İstanbul’da 31 Temmuz ile 2 Ağustos arasında gerçekten sıcaklıkların otuz beş derece civarına çıkması bekleniyor" diyen Demirhan "1929 yılından itibaren bakarsak, temmuz ayında 38 derece sıcaklıklar görülmüş. Bu nedenle önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık değerleri de mevsim normallerinde" diye konuştu ve uyardı:

- Sıcaklıkların anormal olmaması bizim kendimizi korumayacak olmamız anlamına da gelmiyor. Çünkü önemli noktalardan biri de nem değeri. Bu değerler, hissedilen sıcaklık değeri de düşünüldüğünde bizim için tehlike arz ediyor. Ölçülen sıcaklığın üzerine nem de eklenince, sıcaklığı çok daha fazla hissediyoruz.

'35 DERECEYİ 50 DERECE GİBİ HİSSEDECEĞİZ'

- Nem değerleri en fazla yüzde 67’ye kadar çıkabilir. Haliyle nem değeri yüzde 60’ların üzerine çıktığı zaman beklenen 35 derece sıcaklığı, 50 derece olarak düşünmek gerekir. Sıcaklıkların yükseleceği Ağustos başında rüzgâr da çok kuvvetli olmayacak. Sadece İstanbul’da değil, Tekirdağ, Ege ve Akdeniz kesimleri de bundan etkilenecek. Kanada'da görülen 50 dereceye yakın sıcaklık değerleri iklim değişimiyle açıklanabilirken, İstanbul’da beklenen yoğun sıcaklıklarda henüz bunu düşünmek için çok erken.

ORMAN YANGINLARI UYARISI

- Ülkemizde toprak erozyonuna sebep olabilecek kuvvetli sellerin sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Doksanlı yıllarda bu sayılar yüz civarındayken son dönemlerde 240 civarına kadar çıktı. Sıcaklık artışları ile üzerimize ısı dalgalarının gelmesi ise önümüzdeki günlerde çok fazla orman yangınlarına sebep olabilir. İklim değişimiyle birlikte daha öncesinde önümüze afet olarak çıkmayan yıldırım ve şimşek olaylarını, afet olarak karşımıza çıkarıyor.

'NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKECEĞİZ'

Tabloyu 'nefes almakta bile güçlük çekeceğiz' diye tanımlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de sıcaklıkların öngörülen düzeyin üzerine çıkabileceğini belirtti.

'EGE'DE DE 46 DERECEYİ GÖREBİLİRİZ'

"Bu haftadan itibaren sıcaklıklar Türkiye’nin özelikle Batı bölgelerinde artış gösterecek. İstanbul’da sıcaklıklar yaklaşık 35 dereceyi görecek. Ancak birkaç derece oynama payı ile 37 derece sıcaklıkları da görmemiz mümkün." diyen Tek, "Sadece İstanbul değil, Marmara’nın tamamı ve Ege Bölgesi’nde de sıcaklıklar artacak. Özellikle Ege Bölgesi’nde 46 derece sıcaklıklar görebiliriz" uyarısında bulundu.

Prof. Tek şu tespitlerde bulundu:

- Eğer İstanbul’da sıcaklık 37 dereceye çıkarsa, rekor bir sıcaklık görmüş olacağız. Genel Ağustos ayı içerisine baktığımızda bu sıcaklıkları da uç değerler olarak tabir edebiliriz. Bu tarihler için çok sık rastlanan bir durum değil. Yaz aylarının kendi sıcaklık değerlerinin yanında bir de Kuzey Afrika’dan gelen beslenme ile sıcaklıklar artıyor.

BESLENMEYE DİKKAT

- Sıcaklıkların bu denli yükselmesiyle birlikte beslenme de oldukça önem kazanıyor. Sağlıklı beslenmeye önem verip, protein ağırlıklı yiyeceklerden uzak durulmalı ve su tüketimi artırılmalı. Açık renkli giyecekler giymeli ve öğle saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalınmamalı.

'BATIYA AFRİKA'DAN, KARADENİZ'E KUZEYDEN'

- Batıda sıcaklık ortalamaları 29 derece civarlarında olurken, önümüzdeki hafta yaklaşık 5 derece yükselişlerle en yüksek sıcaklıklar görebiliriz. Batıya Afrika’dan sıcaklıklar gelirken, Karadeniz’e de kuzeyden gelen bir serin hava girişi oldu.

'BİR TARAFTA AŞIRICI SICAK HAVA DİĞER TARAFTA YOĞUN YAĞIŞLAR'

- Marmara’nın doğusundan itibaren de bu soğuk hava etkili oldu. Karadeniz’in zaten kendine özgü bir yağış rejimi var. Bunun üzerine bir de kuzeyden soğuk hava gelince, yağışlar daha da arttı. Yılın bu dönemlerinde Karadeniz’de yağış görmek sürpriz değil. Burada önemli olan yağışların sıklıklarının ve düşen yağış sayısının artması. Bir tarafta sıcaklar etkili olurken, bir tarafta da yoğun yağışlar görüyoruz.

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