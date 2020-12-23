Son dakika... Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım’da kaldırıldığı 9 Aralık’tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Sigara karşıtlığı ile bilinen Orhan Kural, Cem Yılmaz'la yaşadığı tartışma ile de uzun süre konuşulmuştu. Prof. Dr. Orhan Kural’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz’a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedilmişti. Duruma çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan Prof. Kural, “Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef” demişti.

CEM YILMAZ'I SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelmesi ve kendisinin salona alınmaması üzerine yaşanan olayla ilgili de bazı öğrencilerinin yatacak yeri bile olmadığını söyleyerek, "Öğrencilerden bazıları kütüphanede yatıyor. Lüks arabası tavşanlardan yapılmış kıyafetiyle üniversiteye gelip, öğrencilere küfür edip alay ediyor" demişti.

Prof. Dr. Orhan Kural, "Son zamanlarda beni televizyonda Cem Yılmaz ile ilgili gördünüz. Onunla mücadelem devam ediyor. Benim üniversiteme geldi. Şu anda benim üniversitemde, İstanbul Teknik Üniversitesinde, kütüphanede yatanlar var. Vallahi billahi kütüphanede yatıyorlar, gidecek yerleri yok. Ve, geliyor bu Cem Yılmaz üniversitemize, çocuklarla küfür ederek alay ediyor. Dünyanın parasını alıyor, vergi bile verdiği belli değil. Dedim ki, 'Niye geliyor benim üniversiteme'. Jaguar arabasıyla, üzerinde tavşanlardan yapılmış bir kıyafetiyle üniversiteye gelmiş. Ağzında sigarası. Ben de sponsor firmaya, "Onun yerine benim öğrencilerime burs verin' dedim" diye konuşmuştu.

ORHAN KURAL KİMDİR?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamlayan Kural, 1972’de İTÜ Maden Fakültesi’ni bitirdi. Mayıs 1973’te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi’nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978’de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ’de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yılında yayınladı. Türkiye’nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60’a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6000’e yakın konferans verdi.