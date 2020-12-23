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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 09:27 | 

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti - Prof. Dr. Orhan Kural kimdir, ölüm nedeni neydi?

Prof. Dr. Orhan Kural 'dan kötü haber geldi. Prof. Dr. Orhan Kural, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.Prof. Dr. Orhan Kural, corona virüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Orhan Kural Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açmıştı.

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