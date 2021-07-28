Son dakika... Peş peşe uyarılar! Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi: Aşırı sıcak alarmı

İşte CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları...

Doğu Karadeniz'de risk kalktı ama yağmur devam ediyor. Doğu Karadeniz'in doğusundaki yağış bugün ve yarın da yağış devam edecek ama bunlar zararlı yağışlar.

Bundan sonra önümüzdeki 1 hafta içinde risk gözükmüyor. Artvin Arhavi'de 90 kilogram yağış düşmüş metrekareye... Oradaki yerel yönetimlerin tedbirleriyle aşırı yağış ucuz atlatıldı.

AŞIRI SICAK UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış var, onun dışında yok. Neredeyse Türkiye'nin çoğu yerinde 1 haftaya yakın yağış görünmüyor. Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor ki bu bir önceki sıcak hava dalgasından biraz daha fazla gözüküyor. İstanbul ve Marmara için söylüyorum. Geçen sıcak hava dalgasında İstanbul 35 dereceyi görememişti. Sıcaklıklar güneşte değil gölgede ölçüyor. Bu sefer İstanbul'da sıcaklık 35 dereceyi geçecek gibi görünüyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Güney Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak. Marmara'da sıcak hava çarpmaları, özellikle hafta sonundan itibaren önümüzdeki çarşambaya kadar aşırı bir sıcak hava dalgası var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda aşırı sıcaklara ilişkin uyarıda bulunmuştu.

İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kıyılarda artmaya başlayarak, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36-39, Çanakkale’de 35-39, Bursa’da 34-37, Balıkesir’de 34-38, İzmir’de 37-40, Manisa’da 38-42, Aydın’da 41-44, Muğla’da 38-41, Antalya’da 39-41, Adana’da 37-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

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