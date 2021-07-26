Son dakika... Meteoroloji'den aşırı sıcak hava uyarısı! 40 dereceyi aşacak: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hafta sonuna kadar sürmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36-39, Çanakkale’de 35-39, Bursa’da 34-37, Balıkesir’de 34-38, İzmir’de 37-40, Manisa’da 38-42, Aydın’da 41-44, Muğla’da 38-41, Antalya’da 39-41, Adana’da 37-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

SICAK ÇARPMASI UYARISI

Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

KARABÜK VE SİNOP'TA SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan Kastamonu, Karabük ile Sinop’un güney ve batı çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI





SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık haritasını da paylaştı. Haritaya göre Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

İŞTE SALI GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI





ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI





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