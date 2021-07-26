Son dakika... Meteoroloji'den aşırı sıcak hava uyarısı! 40 dereceyi aşacak: Bu saatlere dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine aşırı sıcak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'nin son raporuna göre yarından itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hafta sonuna kadar sürmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36-39, Çanakkale’de 35-39, Bursa’da 34-37, Balıkesir’de 34-38, İzmir’de 37-40, Manisa’da 38-42, Aydın’da 41-44, Muğla’da 38-41, Antalya’da 39-41, Adana’da 37-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
SICAK ÇARPMASI UYARISI
Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.
KARABÜK VE SİNOP'TA SAĞANAK BEKLENİYOR
Öte yandan Kastamonu, Karabük ile Sinop’un güney ve batı çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI
SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık haritasını da paylaştı. Haritaya göre Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.
İŞTE SALI GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI
ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI