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Son dakika... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden bir acı haber daha... 6 asker şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Harekâtı#Son Dakika
Son dakika... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden bir acı haber daha... 6 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 19:01

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çatışmada 13 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir.

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Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Harekâtı#Son Dakika

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