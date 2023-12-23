Siyasilerden şehit askerler için art arda başsağlığı mesajları

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum. Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun. Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU: Acımız büyük... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, milletimize başsağlığı, yaralımıza da acil şifalar diliyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

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Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Ruhları şâd, mekanları cennet olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL: Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER: Dün akşam yüreğimize düşen ateşe, bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık... Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda, 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik... Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Evlatlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bugün, 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız. Ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin, heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız! Duyması gereken kim varsa duysun: VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!