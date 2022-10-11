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Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve birçok ilde hissedildi

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#Osmaniye#Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 18:58

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi arasında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana gibi çevre illerden de hissedildi.

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AFAD, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep ve Kilis'ten de hissedildi. 

"DEPREMİN ŞİDDETİ 15 SANİYE SÜRDÜ"

DHA Muhabiri İbrahim Emül, CNN TÜRK canlı yayınında deprem anını anlattı:

Biz yüksek bir binadaydık. Depremin geçmesini bekledikten sonra aşağı indik. Bir Çok sayıda vatandaş binayı terk edip aşağı indiler. Şu anda da evlerine girmekten korkuyorlar. Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Deprem biraz uzun sürdü. Şiddeti 15 saniye sürdü.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

AFAD deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

  

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#Osmaniye#Deprem#AFAD

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