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Haber Giriş: 30.07.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlara ilişkin açıklama!

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Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlara ilişkin açıklama!

Orman Genel Müdürlüğü 71 orman yangınından 57'sinin kontrol altına alındığını, 14 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin bilgilendirme açıklaması yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 yangından 57'sinin kontrol altında olduğu belirtildi. Açıklamada, devam eden 14 yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

 

 

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