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Son dakika: Ömer Çelik'ten Tunç Soyer'e tepki: Yunanistan'a söylenmeyen sözler tarihimize söylendi

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#Ömer Çelik#AK Parti#MKYK
Son dakika: Ömer Çelikten Tunç Soyere tepki: Yunanistana söylenmeyen sözler tarihimize söylendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 18:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmaya tepki gösteren Çelik, "İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde işgalci Yunanistan'a söylenmeyen sözler Osmanlı'ya ve tarihimize söylenmiştir. Bu ciddi bir şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Yunanistan ve meydan okumalar temelinde bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Dış güvenlik ve iç güvenlik bir bütün olarak değerlendiriliyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyoruz.

Bugün Türkiye'nin kara tarihlerinden bir gün. 12 Eylül darbesi hatıralarımızdan çıkmıyor. Milli egemenlik düşmanlığı, devlet düşmanlığıdır. Bu acı hatıra 15 Temmuz'da milletimizin direnişiyle farklı bir boyuta ulaştı

TUNÇ SOYER'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Osmanlı devleti de bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. Bir takım işgalcilerle bir takım ittifaklara girenlerden bahsediliyor. Güzel İzmir'in işgalinden kurtuluş gününde işgalcilerin söylemediği sözler günümüzde söylenmiştir. İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde işgalci Yunanistan'a söylenmeyen sözler Osmanlı'ya ve tarihimize söylenmiştir. Bu ciddi bir şuursuzluktur. Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemizin kurtuluşuna büyük bir mücadele vermiş kahramanlardır. Siz Türkiye Cumhuriyeti'ni köksüz bir devlet olarak göstermeye çalışırsanız, geçmişteki devlet adamlarıyla kavga ettirmeye zıtlaştırmaya dayatırsanız, yanlış bir yaklaşıma girer. Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı devleti de bizimdir. Tartışmalı kişileri bırakın tarihçiler değerlendirsin, geçmişimizle bu günümüzü kavga ettirmeyelim.

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"TERÖRİSTLERLE UĞRAŞTIĞIMIZ KADAR MÜTTEFİKLERLE UĞRAŞIYORUZ"

Terörle mücadele konusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Teröristlerle uğraştığımız kadar müttefiklerimizin ilkesizliğiyle de mücadele ediyoruz. ABD merkez komutasının, teröristler için taziye mesajları yayımlamasını kınıyoruz. PKK, terör organizasyonları içinde tüm dünyada tanımlanmıştır. PKK gibi terör örgütlerine taziye mesajları yayımlayan bu mesajları kınıyoruz.

"YUNANİSTAN HAYDUTLUĞU BIRAKMALIDIR"

Sorunların masada çözülebilmesi için mevcut pozisyonlar vardır. Yunanistan'ın haydutluğu bırakıp masada çözüm aramalıdır. Bu konudaki çizginin iyi çizilmesi gerekir. Gece gündüz kimlerle ittifak kurduğunu anlatan, kimlere üs kurduğunu anlatan bir Yunanistan var. Bu şekilde çözüme ulaşılacağını düşünmüyoruz.

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"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HANGİ KÖKLERE DAYANDIĞI BELLİDİR"

CHP'nin geçmiş yıllarda düştüğü tuzaklara düşmeye devam etmesi bir kapasitesizlikten mi kaynaklanıyor, yoksa kör bir inattan mı kaynaklanıyor, bunu anlamak zor. Türkiye Cumhuriyeti köklü bir devlettir, hangi köklere dayandığı bellidir. Bizim çok köklü bir tarihimiz ve geçmişimiz var. Zamanında bu tarz tartışmaların kimlere fayda sağladığını gördük. Herkesin kendisini köklü bir tarihe bağlaması ve ne kadar gerekli olduğu açıktır. Türkiye'nin kendini bu tarz konularla geçmişinden koparmak yanlıştır. Atatürk'ün herkesin ortak değeri olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak çatısı olduğunu niye dile getiremiyorlar.

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#Ömer Çelik#AK Parti#MKYK

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