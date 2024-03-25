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Son dakika: Ölüm aylığı alanlara başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek

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#SGK#Ölüm Aylığı#Promosyon
Son dakika: Ölüm aylığı alanlara başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 21:27

Son dakika haberine göre; SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.

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SGK’dan banka promosyonları hakkında yapılan açıklamada, “Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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#SGK#Ölüm Aylığı#Promosyon

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