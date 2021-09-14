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Vuslat AY-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)-
Haber Giriş: 14.09.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Oğuzhan Asiltürk'ün son sağlık durumuna ilişkin açıklama! Karamollaoğlu ziyaret etti

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Son dakika... Oğuzhan Asiltürk'ün son sağlık durumuna ilişkin açıklama! Karamollaoğlu ziyaret etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin son açıklamayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Asiltürk'ü hastanede ziyaret eden Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde toparlanacağını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan partisinin Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.

Son dakika... Oğuzhan Asiltürkün son sağlık durumuna ilişkin açıklama Karamollaoğlu ziyaret etti


Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle dün Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Asiltürk'ü ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde toparlanacağını belirterek, "Şu anda doktorlarımızın kontrolü altında, dinleniyordu. İstanbul'dan buraya gelmesi iyi olmuş. Özellikle Sağlık Bakanımıza ve buradaki bütün personele teşekkür ediyorum. Çok ilgi gösteriyorlar. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik kontrol altında. Ümit ediyorum ki kısa zamanda toparlanır. Biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel haberleri veririz diye ümit ediyorum. İnşallah kısa zamanda daha iyi bir noktaya gelecek" dedi.

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