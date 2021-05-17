Son dakika... Muharrem İnce parti kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi! Memleket Partisi kuruldu

Muharrem İnce ve beraberindeki heyet partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi.

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer açıklamalarda bulundu.

İşte Usluer'in açıklamaları:

Aynı zamandaki gelecekteki parti meclisimizi de temsil ediyor. Kasım ayında kurultayı yaptıktan sonra seçimle gelen organlarımızla sizleri selamlayacağız. Genel Başkanımız tarafında paylaşılan parti yönetimini paylaşmak istiyorum.

YÖNETİM KURULU:

Muharrem İnce Genel Başkan

Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Akalın Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özer Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Mevlüt Dudu, Mert Ünlü, Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Akgün, Genel Sayman

Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Aligüven arkadaşlarımız Merkez Yönetim Kurulu üyeleri

Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ise, Mustafa Kemal Çiçek Disiplin Kurulu Başkanı

İlke Deniz Durda, Ayça Özsoy Sarıkamışlı, Muharrem Yıldız, Sıla Yavuz, Ender Ödem, Mustafa Çağlayan, Mustafa Laik Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri

Genel Başkan Danışmanları ise, Yusuf Sel, Alper Karaoğlan, Gürbüz Evren, Burak Hasar, Ali Tunç Can, Mahir Bakan, Ahmet Özalp

"MAVİ PARTİMİZİN SLOGANI"

Yarın saat 11:00’de Genel Başkanımız ilk basın toplantısını gerçekleştirecek. Yarın il başkanlarımıza yetki belgesi teslim edilecek. Sözlerimi bitirirken ‘mavi’ demek istiyorum. Mavi partimizin sloganı, mavi huzur demek, mavi adalet demek. Geleceği birlikte kazanacağız demek. ‘M’ memleket demek, ‘a’ adalet demek, ‘v’ vicdan demek son hafi işsizlere iş demek.

CNN Türk muhabiri Mustafa Berber, Memleket Partisi'ne ilişkin son gelişmeleri aktardı...

85 kişilik kurucular kurulu imza attı ve başvuru İçişleri Bakanlığı'na resmen yapıldı. Başvuruya gidenler arasında 5 kişilik heyet vardı. Genel sekreter Hakkı Akalın ile birlikte Parti Sözcüsü olarak görev yapacak Gaye Usluer ve CHP'den istifa eden bir diğer isim CHP İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Bakanlığa giden heyet içindeydi.

Parti binası içinde alkışlar yükseldi. Kısa bir süre önce Memleket Partisi'nin resmi başvurusu yapıldı.

7 bölge insanının eşit şekilde temsil edildiğini gösteren bir logo vardı. İşte o logoyla birlikte de tüm hazırlıklar yapıldı.

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