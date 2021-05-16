İnce’nin partisi tabelayı astı

Memleket Hareketi’nin sonuna ‘Partisi’ eklenerek yoluna devam edeceği belirtiliyor. Partileşme sürecini tamamlaması için İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruyu tamamlamak için de kurucu üyelerin imzası gerekiyor. Memleket Hareketi’nin 85 üyeden oluşan kurucular kurulunun imzalarının bugün ve yarın tamamlanması bekleniyor.

TABELA VE LOGO ÖRTÜLDÜ

Memleket Hareketi Partisi Genel Merkezi’nde de her şey hazır. Ancak şimdilik üzerleri örtülü. Memleket Hareketi’nin logosunun tam ortasında ise bir ‘nazar boncuğu’ yer alıyor. Parti yönetiminde CHP’den istifa eden Gaye Usluer ve Mehmet Ali Çelebi’nin de olması bekleniyor.

CHP’den istifa eden Muharrem İnce kuracağı parti için Ankara’da Çetin Emeç Bulvarı’nda 6 katlı genel merkez binası kiralamıştı. Partinin logosunun ortasındaki mavi boncuk dikkat çekici.

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