MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnce’nin partisi tabelayı astı
GeriGündem İnce’nin partisi tabelayı astı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İnce’nin partisi tabelayı astı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnce’nin partisi tabelayı astı

Memleket Hareketi’ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce’nin partisi genel merkez binasından logosuna, kurucularından adına her şeyiyle hazır. Muharrem İnce’nin 4 Eylül 2020’de Sivas’tan başlattığı ‘Memleket Hareketi’ partileşme yolunda son aşamaya geldi.

Memleket Hareketi’nin sonuna ‘Partisi’ eklenerek yoluna devam edeceği belirtiliyor. Partileşme sürecini tamamlaması için İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruyu tamamlamak için de kurucu üyelerin imzası gerekiyor. Memleket Hareketi’nin 85 üyeden oluşan kurucular kurulunun imzalarının bugün ve yarın tamamlanması bekleniyor.

TABELA VE LOGO ÖRTÜLDÜ

Memleket Hareketi Partisi Genel Merkezi’nde de her şey hazır. Ancak şimdilik üzerleri örtülü. Memleket Hareketi’nin logosunun tam ortasında ise bir ‘nazar boncuğu’ yer alıyor. Parti yönetiminde CHP’den istifa eden Gaye Usluer ve Mehmet Ali Çelebi’nin de olması bekleniyor.

İnce’nin partisi tabelayı astı
CHP’den istifa eden Muharrem İnce kuracağı parti için Ankara’da Çetin Emeç Bulvarı’nda 6 katlı genel merkez binası kiralamıştı. Partinin logosunun ortasındaki mavi boncuk dikkat çekici.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi