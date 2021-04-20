Son dakika: Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.32'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 36.74 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 20.04.2021, 17:32:19 TSİ
Enlem : 36.4035 N
Boylam : 27.1466 E
Derinlik : 5.07 km
Detay : https://t.co/FbmcsUx2kC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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