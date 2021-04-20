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Haber Giriş: 20.04.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.32'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

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