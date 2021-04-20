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Haber Giriş: 20.04.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika bilgisine göre Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika bilgisine göre Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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