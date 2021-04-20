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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika bilgisine göre Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika bilgisine göre Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 20, 2021
GOZEBASI-(ELAZIG) https://t.co/zn7ef2OoQf
20.04.2021, 17:08:02 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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