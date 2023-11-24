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Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi

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#Terör Örgütü#Hava Harekatı#Kuzey Irak
Son dakika: MSB duyurdu Irakın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 21:25

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurlara karşı Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerine saat 20.00’da hava harekatı düzenlendi.

17 HEDEF İMHA EDİLDİ

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre düzenlenen harekatta içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedef imha edildi. İcra edilen harekatta azami düzeyde yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

MSB’DEN KARARLILIK VURGUSU

MSB yapmış olduğu açıklamada kararlılık vurgusu yaparak, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Son dakika: MSB duyurdu Irakın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi

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#Terör Örgütü#Hava Harekatı#Kuzey Irak

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