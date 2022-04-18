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Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

#MİT#Terör#DEAŞ
Son dakika: MİTten Suriyede nokta operasyon Terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı teröristler Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye'de bulunan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı'nın Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakaladığı Moran ve Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Öte yandan teröristlerin ifadelerinde Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ üyelerine de yardım ettiklerini belirttiği öğrenildi.

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