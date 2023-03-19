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Son dakika: MİT'ten PKK'nın para kasasına operasyon! Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Suriye#Terör
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 11:03

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG’nin Suriye Halep ve Tel Rıfat Maliye Sorumlusu Hamza Kobani kod isimli Mehmet Yıldırım’ı etkisiz hale getirdi.

MİT’e ait özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut’da 24 Şubat 2023 tarihinde düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdiği Mehmet Yıldırım’ın PKK’ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu öğrenildi.

Son dakika: MİTten PKKnın para kasasına operasyon Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi

Hamza Kobani kod Mehmet Yıldırım’ın Türkiye ve Irak’ta üst düzey örgütsel faaliyet yürütmesinin ardından 2015 yılında Suriye alanına geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla irtibatlı bir şekilde Maliye Sorumluluğunu yürüttüğü de tespit edildi.

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#MİT#Suriye#Terör

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