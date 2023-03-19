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Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 10:31

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş’ın batısı, Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor

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Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 9
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
İzmir: Çok bulutlu 17
Adana: Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 18
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 10
Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 9
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 14

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Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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