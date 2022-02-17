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Son dakika... MİT'ten operasyon: Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi

#MİT#Hebat Gever#Süleyman Orhani
Son dakika... MİTten operasyon: Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi

MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi. Süleyman Orhan’ın son olarak 8 Ocak 2022'de Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi. Orhan'ın yeni bir eylem planlarken etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG’li terörist 'Hebat Gever' kod Süleyman Orhan'ı etkisiz hale getirdi.

Süleyman Orhan’ın son olarak 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa'nın Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre;  08.01.2020’de Resulayn’da 4, 16.01.2020’de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3, 10.12.2020’de Resulayn’da 2 Türk askerinin şehit edildiği saldırıların talimatlarını veren kişi de PKK/YPG’li Süleyman Orhan’dı. MİT, saha istihbaratı ile yerini belirlediği terörist Süleyman Orhan ve korumasını Amude bölgesinden ülkemize yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada etkisiz hale getirdi.

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Uzmanlar, Orhan’ın etkisiz hale gelmesiyle PKK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtiyorlar. Diğer taraftan PKK/YPG’nin; Hebat Gever’in Haseke’de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan haber yaptırdığı, bununla Batılı ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı da bildiriliyor.

Son dakika... MİTten operasyon: Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi

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#MİT#Hebat Gever#Süleyman Orhani

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