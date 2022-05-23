Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Musul'da etkisiz hale getirildi

#MİT#Terör#Kerkük

MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan’ın, terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Mehmet Erdoğan’ı odağına alan bir operasyon planladı. Nihayetinde Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs 2022’de Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MİTten nokta operasyon Musulda etkisiz hale getirildi

HPG KONSEY ÜYESİYDİ

Mehmet Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi. Erdoğan, uzun yıllar PKK sözde Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı.
Son dakika: MİTten nokta operasyon Musulda etkisiz hale getirildi


Terörist, Avaşin ve Hakurk’ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi. Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda sözde Ağrı Dağı ve İran/Makü-Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000’li yıllarda da sözde Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.
Son dakika: MİTten nokta operasyon Musulda etkisiz hale getirildi

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN HER YERDE ARANIYORDU

Mehmet Erdoğan, 1990’lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçlarından aranıyordu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kabinede 3 önemli başlıkKabinede 3 önemli başlıkHaberi görüntüle

GRİ KATEGORİDEKİ PKK’NIN MAYINCISI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eren Abluka-5 Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Öğretmen atamaları yapılacak mıÖğretmen atamaları yapılacak mı?Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Terör#Kerkük

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein