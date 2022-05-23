Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Musul'da etkisiz hale getirildi

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan’ın, terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.
Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Mehmet Erdoğan’ı odağına alan bir operasyon planladı. Nihayetinde Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs 2022’de Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
GRİ KATEGORİDEKİ PKK’NIN MAYINCISI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Eren Abluka-5 Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.