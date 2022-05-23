Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kabinede 3 önemli başlık

#Kabine#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsveç
Kabinede 3 önemli başlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında açık cezaevlerinde kalan hükümlülerin izinlerinin uzatılması, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ve fahiş fiyat artışlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

NATO’YLA TEMASLAR

Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine karşı çıkan Türkiye’nin son dönemde hızlanan temasları gündeme gelecek. Erdoğan’ın toplantıda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve diğer liderlerle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Rus AVM’lerden yatırım çağrısıRus AVM’lerden yatırım çağrısıHaberi Görüntüle

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ

Beştepe’deki toplantıda açık cezaevlerinde kalan 80 binin üzerindeki hükümlünün koronavirüs nedeniyle verilen ve 31 Mayıs’ta sona erecek olan ev izinleriyle ilgili nihai kararın da çıkması bekleniyor. Mahkûmların tekrar cezaevine dönmemesine dönük formüller AK Parti MYK’da da ele alınmıştı. Denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olan yaklaşık 80 bin hükümlüden izin süresince hiçbir suça karışmayanlar için uygulamanın ya kalıcı hale getirilmesi ya da izin süresinin uzatılması gündeme gelecek. 15 Nisan 2020’de açık cezaevinde kalan hükümlüler, pandemi nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında evlerine gönderilmişti. Uygulama 12 kez uzatılmıştı.

Haberin Devamı

Alınan kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması ile duyuracak.

Gözden Kaçmasın

Öğretmen atamaları yapılacak mıÖğretmen atamaları yapılacak mı?Haberi Görüntüle

YÜKSEK KİRALARA FREN

KABİNEDE fahiş fiyat artışları ve enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar da değerlendirilecek. Yüksek kira artışlarını dizginlemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin de masada olması bekleniyor. Bu çerçevede bazı ülkelerin hayata geçirdiği tavan fiyat uygulaması, fiyatların makul seviyede tutulması ve vatandaşların uygun şartlarda konut almasına imkân sağlamak için belediyelerle yeni projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsveç

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık