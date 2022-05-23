Öğretmen atamaları yapılacak mı?

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Birisi öğretmen atamaları. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le öğretmen atamalarını ve yaz okulu konusunu konuştum. Bakan Özer’in açıklamalarını paylaşacağım. Bir de pandemi nedeniyle izinli sayılan açık cezaevindeki mahkûmların yeniden cezaevine dönüş konusu var. İki yıldır dışarıda olan mahkûmlar, izinlerinin uzatılmasını talep ediyor. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Peki Kabine’den uzatma kararı çıkacak mı? Son durum ne? Onu da aktaracağım.







Ama önce öğretmenlerin atanması konusu var.

ÖĞRETMENLER ATANACAK

Meclis’te Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le konuştum. Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu söyledi. Bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını açıkladı. Atanacak öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini ifade etti.

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Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını anlattı. 2022-2023 yılına yetiştireceklerinin altını çizdi.

KONTENJANLARI FAZLA OLACAK

Bakan Özer iki şey daha söyledi.

1- Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını...

2- Yeni atamada kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini ifade etti.

Okul öncesi eğitim konusu Milli Eğitim Bakanı Özer’in önceliklerinden biri. Bu yönde önemli mesafe alındı. Özel okullar sistemlerini kurmuşlardı. Ama devlet okulları bu konuda yetersizdi. Mahmut Özer’in farkı, bunu bir seferberlik şeklinde başlatıp devlet okullarını da bu yarışın içine soktu. Herkes çocuğunu okul öncesi eğitime vermek ister ama herkesin özel okullara gönderecek imkânı yok. Özellikle de İstanbul’da çalışan aileler açısından bu çok temel bir ihtiyaçtı. O nedenle devlet okullarının okul öncesi eğitim işine girmesi bu işin tabana yayılması açısından yerinde bir karar oldu. Şimdi okul öncesi öğretmen atamalarındaki kontenjanın arttırılmasıyla birlikte bu konudaki bir eksiklik de giderilecek.

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ATAMALAR NE ZAMAN

Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atama bekleyen öğretmenlerimiz merak etmesinler, atamaları yapılacak.

Peki ne zaman?

Elbette ki öğretmenlerimiz bir an önce atanmayı ve görevlerine başlamayı bekliyorlar. O nedenle sabırsızlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanı ile konuşmamda edindiğim izlenim, Bakanlığın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı yönünde. O nedenle çok fazla bir gecikme beklemiyorum.

NUMAN KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMASI

Bu arada AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş’un hafta sonu katıldığı CNN Türk yayınında bir açıklaması oldu. Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın gündemindedir. Masasındadır. Şundan emin olsunlar maksimumu gerçekleştirilmeye çalışılıyor” dedi. Bu sözlerin altını çiziyorum. Cumhurbaşkanı’nın masasındaysa çok fazla gecikmez.

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MESLEK SAHİBİ GENÇLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile mesleki eğitimle ilgili çalışmalarını konuşuyoruz. Mahmut Özer, mesleki eğitimi bir numaralı gündem maddesi yapmayı başardı. Daha da ötesi sadece sözde kalmadı, mesleki eğitimin gelişmesi yönünde mesafe almayı başardı. Genç işsizin çok olduğu ülkemizde meslek eğitiminin hayati derecede önemli olduğuna inanan birisiyim. Çünkü ben de meslek eğitiminin içinden gelen birisiyim.

Mesleksiz milyonlarca genç işsiz yerine meslek sahibi genç istihdamı Türkiye’nin en temel sorunlarından biriydi. Buna neşter vurulmasını çok önemsiyorum. Milli Eğitim Bakanı’nın bu yöndeki çabalarını güçlü bir şekilde destekliyorum.

YAZ OKULLARI

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le konuştuğumuz başlıklardan birisi de yaz okullarıydı. Özer bu konuda iki açılım yaptıklarını söyledi.

Birinci açılım, özel yetenekli öğrencilerin gittiği bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) ile ilgili.

Bu yaz, BİLSEM’lerde ikinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar isteyen öğrencilere bilim ve sanat üzerine iki farklı dersi içeren yaz okulları düzenlenecek. Mahmut Özer bu amaçla BİLSEM sayısını 225’ten 355’e çıkardıklarını ifade etti. Çünkü illeri ziyaretinde BİLSEM’ler için çocukların 50-60 kilometre öteden geldiklerine tanık olmuş. O nedenle ilçe bazlı olarak yaygınlaştırılmış. Tabii kaliteye özen gösterilerek.

İkinci açılım ise matematik konusunda. Bizim iki temel sorunumuz var. Matematik kimi öğrencilerimiz için kâbus gibi geliyor, bir de yabancı dil konusu.

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Bu kapsamda öğrenciler için 4’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar matematik kursları geliyor.

ÜCRET OLACAK MI

Burada iki nokta çok önemli. Gönüllülük esas olacak ve bu kurslara öğrenciler ücretsiz olarak katılabilecekler.

Haydi çocuklar yaz okuluna...



MAHKÛMLARA İZİN ÇIKACAK MI



PANDEMİ sürecinde yarı açık cezaevindeki mahkûmlara denetimli serbestlik kapsamında izin çıkmıştı. 15 Nisan 2020 tarihinde başlayan izin sayesinde açık cezaevindeki mahkûmlar ailelerine kavuştular. Şimdiye kadar 12 kez uzatılan bu uygulamadan toplam 200 bin mahkûmun yararlandığı düşünülüyor. Ama COVID-19’un tehlike olmaktan çıkmasıyla birlikte pandemi izinlerinin de sonuna gelindi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs’ta cezaevinde olmak üzere geri çağırdı. Bu arada 2 yıllık süre zarfında mahkûmlar bir ölçüde toplumsal hayata uyum sağladı. İşyeri açanlar oldu. Ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurdular. Bunlar cezaevine dönünce her şey başa dönecek ve toplumdan kopacaklar.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Bugün yapılacak olan Kabine toplantısında bu konu ele alınacak. Alınan karar Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Mahkûmların geri dönüşlerinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olmak üzere 1 yıl daha ertelenmesi bekleniyor.

Peki nasıl bir yöntem izlenecek? Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için kanuni bir düzenleme yapılması gerekiyor. 31 Mayıs tarihine az bir süre kaldığı için düzenlemenin Meclis’te görüşülen Avukatlık Kanunu’na bir önerge ile eklenmesi bekleniyor. Böylece mahkûmların cezaevlerine dönüşleri 1 yıl daha ertelenmiş olacak. Düzenlemede izinliyken suç işleyenler bundan yararlanmayacak şeklinde bir ayrıma gidilmeyeceği belirtiliyor. Çünkü izinli olduğu sürede suç işleyenlerin zaten yakalanarak kapalı cezaevine gönderildiği ifade ediliyor.