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Son dakika... MİT'ten nokta operasyon: Güngören bombacısı Nüsret Tebiş, Suriye'de öldürüldü

#MİT#Güngören#Bomba
Son dakika... MİTten nokta operasyon: Güngören bombacısı Nüsret Tebiş, Suriyede öldürüldü

MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT, PKK’nın 27 Temmuz 2008’de İstanbul Güngören’de gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak’ın kuzeyine kaçan Nüsret Tebiş'in, geçen aylarda Suriye’ye geçtiğini belirledi. Suriye’de Nüsret Tebiş’in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrindeki bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, terörist Nüsret Tebiş’i etkisiz hale getirdi.

Son dakika... MİTten nokta operasyon: Güngören bombacısı Nüsret Tebiş, Suriyede öldürüldü
Etkisiz hale getirilen Güngören bombacısı Nüsret Tebiş

Nüsret Tebiş, Güngören eyleminin faili olarak İstanbul Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin 258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranıyordu. Tebiş'in PKK’ya 1995’de Siirt Baykan’dan katıldığı, daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP’ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak’ın kuzeyine kaçtığı ifade edildi.

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Son dakika... MİTten nokta operasyon: Güngören bombacısı Nüsret Tebiş, Suriyede öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın Güngören saldırısında katlettiği 4 yaşındaki Taha Yıldızlı ve 3 yaşındaki Nur Aleyna Çelik...

PROF. DR. ÇAŞIN: BU BÜYÜK BİR BAŞARIDIR

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN TÜRK canlı yayınında Güngören bombacısı Nüsret Tebiş'in etkisiz hale getirilmesini yorumladı...

Demek ki Türk istihbaratı son derece uyanık. Hakan Fidan'ın Aslanları diyorum ben; hem içerdeki, hem dışardaki teröristleri yeri ve zamanı geldiğinde hepsinin cezasını vereceğiz. Bu büyük bir başarıdır. Bugün Irak'ta Türkiye'de sivilleri öldürdün diye iftira atılması, elçiliğe saldırılar; Tahran Konferansı sonrasında yaşandı.

Burada önce ses bombası atıyorlar. Bu muhit işçilerin yoğun olduğu yer. 10 dakika sonra da ikinci bomba patlatılıyor. Vatandaşlar ne oluyor diye çıkınca, ikinci bombayı patlattılar. Daha fazla insan ölsün diye ikinci bombayı patlattılar. Bu çok kalleşçe bir taktik.

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TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI COŞKU BAŞBUĞ: ARTIK SONUNA GELDİK

Hayatını kaybeden Aleyna yavrumuz 3 yaşındaydı. Şu an yaşasaydı ömrünün en güzel zamanında olacaktı. Bir diğer katledilen de, hamile bir annemiz ve doğmamış bebeğiydi.

Gözü dönmüş yapının niyetini iyi okumak gerekir. Hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırıydı. Dilin, dinin, yaşın hiçbir önemi yoktu. Kan nasıl dökülürse dökülsün diye hareket eden bir katil örgütü konuşuyoruz.

Türkiye gerçekten 84'ten bugüne çok karanlık sürece geçtik. Ama Allah'a şükür işin sonuna geldik.

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#MİT#Güngören#Bomba

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