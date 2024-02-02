Son dakika: MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha: 7 kişi gözaltında

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümanları, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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9 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ YAKALANDI

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyonun ayrıntılarını paylaştı:

MOSSAD'ın casusluk ağı çökertildi. İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişilik casusluk cetesi çökertildi. Bunlar para karşılığında özel dedektifler aracılığıyla Türkiye'deki stratejik yerlerle ilgili veri ve bilgi takibi yapıyorlardı. Hatta bazı kişilerin CPS cihazları yerleştiriyorlardı ve biyografi çalışmaları yapıyorlardı. MOSSAD'ın hedefine aldığı kişileri takip ediyor, fotoğraflıyorlardı. Bunları MOSSAD'a para karşılığı gönderiyorlardır.

MOSSAD uzun zamandır kendi ajanlarını gönderemiyordu. Çünkü MİT, muazzam bir çalışma yapıyor ve onların tüm hareketlerini ifşa ediyordu. Mossad devşirme kişileri alıp yurt dışına götürüyor. Keşif, takip nasıl yapılır, eğitimi verilip daha sonra Türkiye'ye götürülüyor. Özel yazılım programlarıyla daha sonra şu kişi hakkında bilgi istiyorum diyorlar.