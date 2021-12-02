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Son dakika! MİT'ten kritik operasyon: Duran Kalkan'ın korumalığını yapan terörist Türkiye'ye getirildi

#MIT#Operasyon#Duran Kalkan
Son dakika MİTten kritik operasyon: Duran Kalkanın korumalığını yapan terörist Türkiyeye getirildi

PKK/KCK terör örgütü mensupları 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Emrah Adıgüzel ve 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

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Terör örgütü PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak’ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Emrah Adıgüzel'in PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Kuzey Irak’taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi.

Son dakika MİTten kritik operasyon: Duran Kalkanın korumalığını yapan terörist Türkiyeye getirildi

Teröristin 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği ve İran alanında ise örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı tespit edildi.

2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina/Diljin kod Pervin Arslan'ın ise Kuzey Irak/Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürütmüş, örgütün saldırı/sabotaj/suikast birimlerinde yer aldığı belirlendi.

Son dakika MİTten kritik operasyon: Duran Kalkanın korumalığını yapan terörist Türkiyeye getirildi

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Teröristin 2019 yılında ise İran alanında görevlendirildiği ve Tim komutanı seviyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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#MIT#Operasyon#Duran Kalkan

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