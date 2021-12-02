Son dakika... Bakan Muş açıkladı! İhracatta aylık bazda en yüksek seviye görüldü

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Muş, Kasım ayında ihracatta yüzde 33.4 oranında artış olduğunu söyledi ve bu değerin aylık bazda en yüksek rakam olduğunu belirtti. Ocak-Kasım döneminde ihracatın 203.1 milyar dolara, Geçtiğimiz Kasımdan bu yana ise 221 milyar dolara ulaştığını belirten Muş kilogram bazında ihracat kıymetinin de Kasım ayında yüzde 16.7 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %33,4 artışla 21,5 milyar $ olarak gerçekleşti.



Bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır.



12 aylık ihracatımız 221 milyar $’a; Ocak-Kasım döneminde ihracatımız 203,1 milyar $’a yükselmiştir. pic.twitter.com/ZE0i5qXhXC — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 2, 2021

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Artan küresel taleple birlikte enerji ve gıda fiyatları tüm zamanların en üst seviyesine çıkmış, enflasyon da son 30 yılın üzerine çıkmıştır. Küresel çapta aşı eşitsizliği dünyanın önündeki en büyük engeldir. Zaman aşıları hızlı biçimde paylaşma ve engelleri kaldırma zamanıdır.

Yerli aşımız Turkovac ile aşı adaletsizliğine ciddi biçimde son vereceğiz.

Tüm dünyada sınırlar açılıp kapanırken, ihracatçılarımız bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaktadır.

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İhracatta kamu ve özel sektör işbirliği ile yakalanan bu üstün performansı döviz kuruna bağlamak sığ bir yaklaşımdır. Türkiye uluslararası rekabet gücünü artırmıştır.

Küresel ekonomideki olumsuzluğa rağmen dış ticaret başarımız devam etmektedir.

Büyüme rakamımızda herhangi bir baz etkisi olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. İhracat 3. çeyrek büyümede de itici güç olduğunu görmekteyiz.

G20 ülkeleri arasında ülkemiz 3. çeyrekte en hızlı büyüyen 2. ülke olmuştur. OECD Türkiye büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti.

PMI endeksi 50 eşik değerinin üzerinde seyretmektedir. Yılın son çeyreğinde de sağlıklı büyümeyi devam ettireceğiz.

İHRACATTA REKOR

Kasım ayında ihracat yüzde 33.4 oranında artarak 21.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz Kasım'dan bu yana ihracatımız 221 milyar dolara ulaştı. Ocak Kasım döneminde 203.1 milyar dolara ulaşıldı. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,6 düşüşle 39,2 milyar dolar oldu. Kasım ayında dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat Ocak-Kasım döneminde 242.3 milyar dolar oldu. Kasım ayı ithalatı yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kilogram bazında ihracat kıymeti Kasım ayında yüzde 16.7 oranında artış gösterdi.

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Bu sonuçlar ülkemizin konum ve rekabetçiliğiyle her alanda ön plana çıktığını göstermektedir. Türkiye avantajıyla güçlü ve güvenilir tedarikçi olarak yeni iş modellerine kucak açmaktadır.

Yabancı yatırımcı finans ve inovasyona kadar birçok yatırımını Türkiye'ye kaydırmıştır. Küresel ekonomideki işleyişin bozulduğu dönemde Türkiye bir cazibe merkezi olduğunun göstergesidir.

Markalaşma potansiyeli yüksek firmalara yüzde 50 teşvik sağladık. Katma değerli üretim ile fazla veren bir ülke hedefine emin adımlarla ilerlediğimizi vurgulamak istiyorum. Temel hedefimiz ihracat kültürünü tabana yaymaktır.

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Döviz kurlarındaki dalgalanmaların vatandaşlara minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ediyoruz. Çalışanlarımızı asla ve asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücretteki artışları ivedi olarak gerçekleştireceğiz. Üretimin, yatırımın, istihdamın artışıyla milletimiz geleceğe daha iyi bakacaktır. Biz felaket tellallarına itibar etmiyoruz. Türkiye dünya ticaretinde güçlü tedarikçi ve güvenli bir limandır. Piyasalarda meydana gelen geçici dalgalanmaları da bertaraf edeceğiz.