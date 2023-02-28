Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK Özel Güç mensubu Soreş/Soreşger kod Ramazan GÜNEŞ’i örgüt tarafından “güvenli bölge” olarak görülen Irak/Süleymaniye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile Türkiye’ye getirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Ramazan GÜNEŞ, 2011-2017 yılları arasında PKK/KCK tarafından Hakkari/Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde bizzat yer alarak 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusu olmak üzere toplam 60 güvenlik personelimizin şehit edilmesinde aktif rol oynamış ve bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alınmıştır.

Yürütülen çalışmalar kapsamında MİT’in saha ajanları tarafından Süleymaniye’de saklandığı tespit edilen Ramazan GÜNEŞ, yaklaşık bir yıl süren çalışma ile kontrol altına alınmıştır. Uygun koşulların oluştuğuna karar veren operasyon sorumluları tarafından süreç başlatılmıştır. Bu kapsamda Ramazan GÜNEŞ, MİT’in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanı saha ajanları tarafından düzenlenen baskınla yakalanarak derdest edilmiş, farklı yöntemlerle Türkiye’ye sağ olarak nakledilmesi sağlanmıştır.

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Ramazan GÜNEŞ, örgüte 2008 yılında katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye’de uzun yıllar faaliyet yürüttü. 2009 yılında örgütün özel kuvvetler birimine seçilen R.GÜNEŞ, 19/10/2011’de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelimizin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Hakkari/Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde yer almıştır.

Terörist Ramazan GÜNEŞ’in Terör Sicili Kabarık

Ramazan GÜNEŞ, 2011-2017 yılları arasında;

- Hakkari/Çukurca Asayiş Komando Tabur Komutanlığı’na yönelik 2011’deki roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğu,

- Çukurca/Gezgintepe mevkiinde 2011’de 2 askerin şehit olduğu,

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- Çukurca karayolu üzerinde güvenlik güçlerimize yönelik Ağustos 2011’de gerçekleştirilen ve 9 askerin şehit olduğu,

- Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi, TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya 19/10/2011’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve 26 askerin şehit olduğu,

- Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis aracının, 07/08/2011’de Cumhuriyet Lisesi önündeki yoldan geçişi sırasında, el yapımı patlayıcı (EYP) ile gerçekleştirilen ve 1 polisin şehit olduğu,

- Şubat 2012’de Hakkari/Çukurca’da 49 Tepe olarak bilinen üs bölgesine gerçekleştirilen ve 3 askerin şehit olduğu,



- Ağustos 2012’de Çukurca/Merkez/Geçimli Jandarma Karakolu’na gerçekleştirilen ve 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit olduğu,

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- Çukurca/Güven Dağı ve Hisar Dağı bölgesinde bulunan güvenlik güçlerine yönelik olarak Ekim 2016’da gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu,

- Çukurca-Kazan Vadisi-Han Tepe ve Kale Tepe bölgesine yönelik 02/09/2016’da yaklaşık 200 PKK/KCK mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 7 askerin şehit olduğu,

- Çukurca Güven Dağı Üs Bölgesi'ne 05/07/2017’de gerçekleştirilen ve 1 askerin şehit olduğu, saldırılarda yer almıştır.

"1 YILDIR SÜREN OPERASYON"

CNN TÜRK muhabiri Alparslan Çınar, "MİT tarafından Süleymaniye'de kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Güneş örgüt tarafından güvenli bölge olarak görülen Süleymaniye'deki operasyonla ele geçirildi. 12 eylemde bizzat yer alarak 60 güvenlik personelinin şehit edilmesinde aktif rol oynamıştı. Nokta operasyonla gözaltına alınıp Türkiye'ye getirildiğini ifade edebiliriz. Yaklaşık 1 yıldır süren operasyonla düğmeye basıldı." ifadelerini kullandı.

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