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Son dakika... MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok tutuklandı

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#MİT#FETÖ#Uğur Demirok
Son dakika... MİT operasyonuyla Türkiyeye getirilen Uğur Demirok tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 15:22

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok tutuklandı.

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FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı. Daha önce TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Demirok, MİT operasyonuyla üç gün önce Türkiye'ye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Demirok, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadesi alınan Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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