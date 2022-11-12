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Son dakika... MİT'ten kritik operasyon! Firari FETÖ'cü Uğur Demirok Türkiye'ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Uğur Demirok#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 13:59

FETÖ/PDY’nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçan Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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FETÖ/PDY’nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı.

Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı Uğur Demirok, bu yıl da faaliyetlerine yurt dışında devam ediyordu.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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