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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS tarihini açıkladı

#LGS#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak" dedi.

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Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.

Bakan Özer, Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'yi darbettiği olayı da hatırlatarak, "Bizim okullarımızda öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil İzmir'deki olayda da süreçleri takip ediyoruz. Herkes için, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur. Sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

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#LGS#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer

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