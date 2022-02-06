Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

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Bakan Özer’in NTV’deki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

5 ayı çok başarılı şekilde yüz yüze eğitim kesintiye uğramadan devam edebilme durumumuz oldu. Zor bir süreçti. Hem öğrenciler, hem de öğretmenler açısından. Kurallara uymak ve maskeyle ders dinlemek her iki taraf için de zor bir süreçti. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle ikinci yarıya da yarın devam edeceğiz.

KAPATMAK ÇÖZÜM DEĞİL



Şu anda Kovid salgını ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri alıyoruz. Bir de öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94.



Biz aynı önlemlerimize dikkat ederek süreci inşallah başarılı şekilde yöneteceğiz. Artık kapatmak çözüm değil. Tüm dünya okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor.



2 haftalık tatil vardı. 2 haftada vakalar azalmadı tam tersine yükseldi. Okullar kapalıydı ama vakalar pik yapmaya devam etti.

Neden kapanma denince akla okullar geliyor.

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İLKBAHAR TATİLİ



Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Kanuni düzenleme talebi 1960'lı yıllara gidiyor. 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren böyle bir kanunun hazırlanmasıyla ilgili sürekli gündemde tutulmayla ilgili bir 60 yıllık süreç var. Biz bu süreçleri yönetirken 60 yıllık deneyimden yararlandık. Şuralar, 26 bölgede tüm STK'ların, öğretmenlerin herkesin katılımıyla şeffaf bir süreçle ilerledi. Ankara'da herkese açık 1-3 Aralık'ta bir Milli Eğitim Şurası yapıldı.

Süreçlerle ilgili, haklarla ilgili bir ayrım yok. 3+1 kalmak koşuluyla öğretmenlerimize ilave haklar getirdik. Birinci gündemimiz yasanın uygulanmasıyla belirsizliği ortadan kaldıracak yönetmelik çalışması. Bunu tamamladık. Tüm paydaşların görüşünü alarak hazırladığımız yönetmeliğe son şeklini vereceğiz. Önemli olan mümkün olduğu kadar asgari müşterekte bir araya gelinerek yapılan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun olmasıdır. Kanun, öğretmenleri bölen, parçalayan bir kanun değildir. Mesleki gelişimlerini değerlendiren ve ödüllendiren bir kanundur. Mevcut öğretmenlerin hiçbir hak kaybı olmadığı gibi özlük haklarında iyileştirmelerin olduğu düzenleme mevcut.

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ADAYLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Adaylık için minimum bir, maksimum 2 yıllık süre öngörülüyor. Öğretmenlerimize son atadığımız 15 bin öğretmen hariç, bundan sonraki atamalarda öğretmenlerimiz okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. 240 saatlik bir oryantasyon alacaklar. Sınıf içi, okul dışı uygulamalar öngörüyoruz. Öngördüğümüz şeyi bir sene içinde tamamladıkları zaman danışman öğretmen, okul müdüründen oluşan bir komisyon olacak. Öğretmen 240 saat eğitimi tamamlamış mı, evraklar tamam mı, tamamsa kadroya geçecek. Bir senenin sonunda bakılacak. Eğer mazereti varsa 2 yıla çıkacak.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI

Sınav kaldırılsın diye bir talep oldu. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek istiyoruz. Öğretmenlerin lisans üstü eğitime yönelimlerini teşvik etmek. Uzman öğretmenlikte 10 yılı tamamlamış öğretmenleri en az 180 saati kapsayan bir eğitim öngörüyoruz. Sonra bir sınav olacak. Yazılı sınav. Bunu MEB yapacak. 180 saatlik eğitimin dışında herhangi bir şey sorulmayacak. Öğretmenimiz lisans üstünü tamamlamışsa uzman öğretmenlikteki sınavdan muaf olacak. Eğitim ve sınav süreçleri başlayacak. Şu anda 500 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olabilme hakkına sahiptir. Şu anda eğitim sistemimiz içinde 78 bin tane uzman öğretmen var. 88 tane de başöğretmen var. 10 yılını dolduranlar master yapma durumuna göre 500 bin öğretmenimiz bu süreçten başarılı şekilde geçerse uzman öğretmen olacak.

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Öğretmenler arasında hiyerarşi kurmuyoruz. Uzman öğretmen normal öğretmenden daha değerlidir değil, kendi içinde bir kariyer değerlendirmesi. Ders ücretlerinde falan değişiklik yok, özlük haklarında değişiklik var.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ

Uzman ve başöğretmenlik, gerekse kadrolu öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler, özel kurumlardaki öğretmenleri de kapsıyor. Tüm öğretmenlerimiz sınavlara girebilir ve sertifikasını alabilir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER

Ücretli öğretmen diye bir tanımlama yok. Öğretmenimizin hastalanması durumunda derslerin boş geçmemesi için derse giren insandır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Mutlaka öğretmen atamaları yapılacak. Eğitim sistemimiz çok büyüdü. 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir sistem var. Vatandaşın olduğu her mahalleye yatırım yapılmış. Hükümetlerimiz son 19 yılda eğitime en fazla bütçe ayıran hükümetlerdir. İhtiyaç olması durumunda 2022'de de öğretmen atamasına devam edilecek.

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LGS'DE DEĞİŞİKLİK YOK

LGS'de hiçbir değişiklik yok. Sınav tarihini açıklamıştık zaten. LGS'ye girecek öğrencilerimizi örnek sorularla destek vermeye devam edeceğiz, herhangi bir sürpriz yok.

YAZ TATİLİ İÇİN TELAFİ PROGRAMI VAR MI?

Okulları açık tutuyoruz, son 1.5 yılın oluşturduğu öğrenme kayıpları ile ilgili telafi mekanizmaları oluşturuyoruz. İlk defa destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik olarak kazanım değerlendirme testleri uyguladık. Yardımcı kaynaklarla ilgili ciddi bir şekilde öğretmen ve öğrencilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz.