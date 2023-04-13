Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu

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MHP lideri Bahçeli'den önemli mesajlar:

Mübarek bir günde afeti ortadan kaldırabilecek hayırlı bir adımın atılışında sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan 65 gün evvel 6 Şubat'tan itibaren milletçe acı içindeyiz.



Büyük üzüntümüz var, özellikle 11 ilimizde bu acılarımız daha da büyük olmuştur. Çok sayıda vatan evladımız hakkın rahmetine kavuşmuş ve çok sayıda vatan evladımız yaralı haldedir.

Böyle bir dönemi millet olarak yavaş yavaş aşıyoruz. Türkiye normalleşiyor, devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, yönetimi oluşturan kadrolar azimli, milletimiz ise büyük bir dayanışma kaynaşma içindedir. Böylelikle Türkiye yeniden ayağa kalkıyor. Gelecek yine bizim olacak. Hepiniz mutlu, huzurlu, önce beslenme, barınma ihtiyaçlarını gidererek bu ülkenin güler yüzlü insanları olacaksınız.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir reform hareketidir. Uzun yıllardan beri çok partili dönem içinde koalisyonlarla yönetilen bugün de siyasi hayat olarak paramparça hale gelmiş 1,5 yıldan beri de bir araya gelmenin çabasını gösterenler büyük azgın afeti ortadan kaldıracak, güce akla ve cesarete sahip değillerdir.

Cumhurbaşkanlığı sistemi yarıda bırakılmamalı. Devletimizin birliği, dirliği için büyük Türkiye olma hedeflerini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamında ülkemiz için yarar bulunmaktadır. 30 gün sonra millet iradesi bir tercihte bulunacaktır. Bir yanda Cumhurbaşkanı seçilecek, bir yanda Meclis oluşacaktır. Bir şeye dikkat etmek lazım. Meclis geçmişte de vardı, Cumhur İttifakı 5 yılda başarılı uygulamayla milletin huzurundadır.