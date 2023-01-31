Son dakika... 'Erdoğan açık ara seçilecek' Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı: MHP milletvekili sayısını güçlü bir şekilde artıracak

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kaynağımız bereketli, kaderimiz berraktır. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Siyaset ve dava mücadelemizi kimseye borcu yoktur. Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek bir açığımız da yoktur. Gözlerimizi kaçıracak bir yanlışımız, verilemeyecek bir hesabımız da olmamıştır. Bazıları bizi hazmedemez zira bünyeleri helale alışkın değildir. Bizim işimiz kin değil muhabbettir. Gündüz vaktinin korkak gecelere, zalim bedenlere acıdığını en iyi bilen, en iyi gören milliyetçi ülkücü harekettir. Gönüller arasında karanlık uçurumlar açan kötülük, sevgi kıtlığı ve insani felaketler merhametten mahrumiyetin eseridir. Biz merhameti de biliriz, mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da biliriz. Biz bu ülke, bu vatan, bu bayrak uğruna andığımız hilal kaşlı, kurt bakışlı 3 bin şehit verdik.

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"TÜRKİYE BİZİM YERYÜZÜ CENNETİMİZDİR VE SONUNA KADAR BİZDEN YANADIR"

Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Kuyuya attılar, vakti geldiğinde yusuf olup çıktık. Mahkum ettiler, vatan sağolsun dedik. Bulanık akan suların dirileceğine inandık, kurban olduk vatana kutup yıldızı gibi parladık. Artık ve asla zafer payını ellere bırakmayacağız. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. 'Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır' Dahası irade, istikbal, istiklal bizden yanadır. Yetmez, millet bizden yanadır. Bu da yetmez elleri nasır tutmuş analar bizden yanadır. Türk gençliği bizden yanadır. Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir ve sonuna kadar bizden yanadır.

"HEPSİNE BİRDEN MEYDAN OKUYORUM, ZEHİR VE ZİLLET SAÇANLARI ANBEAN TAKİP EDİYORUZ"

Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir. Kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Millet kendi eserine, sevdasından deliye dönmüş MHP'ye duasıyla, dev gibi iradesiyle sahip çıkacaktır. Kimse boşuna hayal kurmasın, MHP içinde milletin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmez, etmeyecektir. MHP aslını inkar etmez, etmeyecektir. Siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, bozkurtu çakala boğdurmak için fırsat kollayan asalaklara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki göz girsin kızıl çıksın. Hepsine birden meydan okuyorum. Zehir ve zillet saçanları anbean takip ediyoruz. Ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, bölücü mihrakları, casusları, kimliksizleri, milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına, milletin evlatları yenilmeyecektir. Kötülük saçan düşmanların hepsine bir gün sıfıra inmiş temas hattından bakacağız.

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Davamızın hisarları ok yağmuruna tutuluyorken risk almayan, kendini ortaya koymayan aymazları da tek tek not ediyor, onları unutmayacağımızı kararlılıkla ifade ediyorum. Bize düşen görev kafa karıştıran, akıl çelen, zihin bulandıran bozuk zihniyetlerin etki alanına girmeden hak bildiğimiz yolda hızlı adımlarla yürümektir. Üç maymunu oynayanlarla işimiz olamaz, kalbimiz bir atamaz, atmayacaktır.

"AÇIK HESAP 14 MAYIS'TA SANDIKTA GÖRÜLECEKTİR"

Özellikle hatırlatmak isterim ki Türk milletine kalkan elleri kırmak, saldırıları engellemek bizim için şeref bahsidir. Üç hilalın ışığı al bayrağın ışığıdır. Bize FETÖ'cüler, PKK'lılar saldırıyormuş, saldırsınlar. Zillet ittifakı iftiralarını kusuyormuş, varsın yapsınlar. Bizim tarafımız belli, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir. Partimizin zor durumda olduğunu söyleyen çapulcular vardı. Ağızlarından salyalar aka aka istifa edip gidenlerden bahsediyorlardı, oyumuzun düştüğünü iddia ediyorlardı. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun. Bunların hepsi Amasya'dan ders almıştır. MHP'ye kucak açan on binlerce vatandaşımızın coşkusuna cümle alem şahit olmuştur. Vaktimiz olsa şerefin ne demek olduğunu hece hece anlatırdım ancak kaybettikleri bir değerin ne olduğunu dinlemenin bunlara ağır geldiğinin farkındayım. Kiralık anket şirketleri; Amasya'ya baktınız mı? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs 2023 tarihine kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir.

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"CUMHUR İTTİFAKI, ZİLLETİ SİYASET ÇÖPLÜĞÜNE YOLLAYACAKTIR"

Aziz milletim huzurlu bir gelecek için sıra sende. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sayfasını açmak için söz ve sıra sende. Burayı şereflendiren İzmirli dava arkadaşlarım, 9 Eylül'ü hatırlayın, engel olanları silin atın, sıra sende. CHP'sinden İP'ine ve zilletinden diğer tüm paydaşı olan partilere varıncaya kadar tavsiyem şudur; Hepinizin arıza sinyali sanıyor. Cumhur İttifakı sefil gayelere müsaade etmeyecektir. Cumhur İttifakı, zilleti siyaset çöplüğüne yollayacaktır.

Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz. Her gün katılan binlerce Türkiye sevdasıyla yolumuza bakıyoruz. Her değerimizi müdafaa edeceğiz. Kimsenin farklılığına kafa yormayacağız. Öz dururken kabukla ilgilenmeyeceğiz. Sanal ayrımlarla meşgul olmayacağız. Büyük bir aile olduğumuzu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize saldırı yapanlarla, yerin 7 kat dibine inseler de hesaplaşacağız, gözlerine baka baka hukukun imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Devletimizi ve milletimizi kimse bozguna uğratamayacaktır. Teminat, MHP ve Cumhur İttifakı'dır.

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Dünyanın nereye ve nasıl gittiğini yorumluyoruz. Buhranların kaynağını dikkatle teşhis ediyoruz. Dünyada oynanan büyük oyunların mahiyetini açıklıkla görebiliyoruz. Türkiye'nin dünyadaki stratejik yerini detaylarıyla anlamlandırıp siyasetimizin koordinatlarını çiziyoruz. Türk milletinin gelecekte nerede olması gerektiğini tayin ediyoruz. Milliyetçilik, millet olma halinin şuurla kavranmasıdır. Ancak millet yalnızca sosyokültürel bir uzlaşma alanı değil, politik bir uzlaşmanın da sonucudur. Bir siyasi parti olarak bizden beklenen görevlerden birisi de tereddütlü gidermektir. Milliyetçiliğin anlamı olan 'biz' sayısız 'ben'lerden olduğu düşünülerek insan odaklı bir siyaset gelişimini daha da güçlendireceğiz. MHP, Türkiye'nin yeni yüzyılına fikri derinliğiyle, tecrübesiyle hazırdır, nazımdır. Köklerinden kopmadan yenilenmeden yanadır.

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"SAYIN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI BAL GİBİ, BUZ GİBİ, ANAYASAYA UYGUNDUR"

Oyalanmaya hakkımız yoktur. Tarihi akışın gerisinde kalmaya, ezilmeye hiç ama hiç niyetimiz yoktur. Cumhur İttifakı, yeni yüzyılı Türkiye mührünü vurmaya yeminlidir. Zillet ittifakının karın ağrısı da budur. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi, buz gibi, anayasaya uygundur, meşrudur. Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı makamının statüsü değişmiş, partili, yürütmede tek yetkili hale dönüşmüştür. Bu yeni yönetim sistemi bir Başkanlık Sistemi'dir. Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek hukuken geçersizdir. Değişiklik teklifine ilişkin raporda açıkça ifade edildiği gibi, yeni sistemle cumhurbaşkanı için 2 defa seçilme olarak anlaşılmalıdır. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki sorumluluklarıyla sadece 1 kere seçilmiştir. 14 Mayıs'ta seçileceğine inancımız da tamdır. 14 Mayıs'ta söz ve sıra milletindir. Henüz bir aday bile bulamayan zillet ittifakı 11'inci toplantısında Sayın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmaları antidemokratik bir hezeyandır.

"SAYIN ERDOĞAN 14 MAYIS 2023'TE YENİDEN VE AÇIK ARA FARKLA SEÇİLECEKTİR"

Millet kararlıdır, iradesine sonuna kadar arka çıkacaktır. Söz milletindir, sıra milletindir, zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayıyla uğraşmasın, İP Başkanı kendi işine baksın, bizim adayımız belli kararımız nettir. Sayın Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. MHP de milletvekili sayısını güçlü bir şekilde artıracaktır. Kriz ve kaos peşinde koşmasınlar, sadece 14 Mayıs'ı beklesinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Ayranımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden, hiçbirisi kalkamaz yerinden.

Zillet İttifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor. Panik havası gözlerden kaçmıyor. Bu gidişle seçimlere 1 gün kala da adayın kim olacağını tartışıyor olursalar şaşırmayacağız. Karar veremiyorlarsa kurayla adaylarını tespit etmeleri önlerinde seçenek olarak durmaktadır. Kısa ve uzun çöp çekerek de zilletin adayını çıkarabilirler. Bu da olmuyorsa 'o piti piti' tekerlemesiyle adaylarını belirleyebilirler. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'ı arayarak Biden'ın son talimarını alarak karşımıza çıkabilirler. Bugüne kadar paylaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metnine, kurumsal reformlar raporuna yeni bir zillet halkası eklenmiştir. Yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe verilmiş güvence, milletin güvenliğine kast eden ucube bir dayatmadır. Türk milleti, zillet ittifakının sipariş metinlerine itibar etmeyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir.

İsveç'in NATO üyeliğinin derin dondurucuya gönderilmesi kanaatindeyiz. Din ve millet düşmanlarına her anlamda kapalı olduğumuzu açıklıyorum. Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan kanlı saldırıyı kınıyorum. Unutulmasın ki Azerbaycan ne kadar Türkse güneyi de o kadar Türktür. EYT düzenlemesinin yasalaşması konusunda üstümüze düşen katkıyı vereceğimizin bilinmesini özellikle arzu ediyorum.