Son dakika! MHP, 55 adayını daha açıkladı: 8 İl ve 47 ilçe... İşte isimler

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.

İşte MHP'nin açıkladığı 55 belediye başkan adayı:

İLLER

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı: Sezer Küçükkurt

Aksaray Belediye Başkan Adayı: İrfan Çıtak

Bolu Belediye Başkan Adayı: İlhan Durak

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı: Vedat Soner Başer

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı: Harun Ulusoy

Kırklareli Belediye Başkan Adayı: Derya Bulut

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Sivas Belediye Başkan Adayı: Reha Kars

Tokat Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

İLÇELER

AYDIN

Sultanhisar İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Özer

BURSA

Mustafakemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Beygirci

ESKİŞEHİR

Mihalıççık İlçe Belediye Başkan Adayı: Halil Sami Barış

GAZİANTEP

Araban İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Özdemir

Karkamış İlçe Belediye Başkan Adayı: Bülent Tiryaki

Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Sait Kılıç

HATAY

Belen İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Gül

Kumlu İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli

İZMİR

Aliağa İlçe Belediye Başkan Adayı: Serkan Acar

Foça İlçe Belediye Başkan Adayı: Taner Acar

KAHRAMANMARAŞ

Ekinözü İlçe Belediye Başkan Adayı: Harun Şahin

Nurhak İlçe Belediye Başkan Adayı: İsmet Göksu

KAYSERİ

Özvatan İlçe Belediye Başkan Adayı: Halit Demir

Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı: Memduh Uzunluoğlu

Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı: Bekir Ayyıldırım

Sarız İlçe Belediye Başkan Adayı: Baki Bayrak

KONYA

Akören İlçe Belediye Başkan Adayı: İsmail Arslan

Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Oprukçu

Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bakkal

MALATYA

Hekimhan İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tabaroğulları

Kuluncak İlçe Belediye Başkan Adayı: Erhan Cengiz

Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı: Necdet Türk

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Kula İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Tosun

Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı: Zeki Kayda

Sarıgöl İlçe Belediye Başkan Adayı: Necati Selçuk

Selendi İlçe Belediye Başkan Adayı: Nurullah Savaş

Turgutlu İlçe Belediye Başkan Adayı: Yunus Oğan

MUĞLA

Datça İlçe Belediye Başkan Adayı: Feyzullah Gülada

Ortaca İlçe Belediye Başkan Adayı: Âlim Uzundemir

ORDU

Çamaş İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Ayparçası

Gülyalı İlçe Belediye Başkan Adayı: Medet Sipahi

İkizce İlçe Belediye Başkan Adayı: Osman Kaygı

SAKARYA

Hendek İlçe Belediye Başkan Adayı: Turgut Babaoğlu

Taraklı İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Pilavcı

SAMSUN

Asarcık İlçe Belediye Başkan Adayı: Şerif Kılağuz

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Alaçam İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Özdemir

Salıpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı: Osman Yüksel

ŞANLIURFA

Harran İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Özyavuz

TRABZON

Çarşıbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı: Mümin Nuhoğlu

Şalpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı: Refik Kurukız

AFYONKARAHİSAR

Başmakçı İlçe Belediye Başkan Adayı: Nevzat Tezcan

Bayat İlçe Belediye Başkan Adayı: Muhammet Ali Dere

Bolvadin İlçe Belediye Başkan Adayı: Derviş Aynacı

Çay İlçe Belediye Başkan Adayı: Selim Bayram

Dazkırı İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Atay

Emirdağ İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Duran

Kızılören İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Erol