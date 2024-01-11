Son dakika! MHP, 55 adayını daha açıkladı: 8 İl ve 47 ilçe... İşte isimler

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.
İşte MHP'nin açıkladığı 55 belediye başkan adayı:
İLLER
Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı: Sezer Küçükkurt
Aksaray Belediye Başkan Adayı: İrfan Çıtak
Bolu Belediye Başkan Adayı: İlhan Durak
Gümüşhane Belediye Başkan Adayı: Vedat Soner Başer
Kırıkkale Belediye Başkan Adayı: Harun Ulusoy
Kırklareli Belediye Başkan Adayı: Derya Bulut
Sivas Belediye Başkan Adayı: Reha Kars
Tokat Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
İLÇELER
AYDIN
Sultanhisar İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Özer
BURSA
Mustafakemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Beygirci
ESKİŞEHİR
Mihalıççık İlçe Belediye Başkan Adayı: Halil Sami Barış
GAZİANTEP
Araban İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Özdemir
Karkamış İlçe Belediye Başkan Adayı: Bülent Tiryaki
Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Sait Kılıç
HATAY
Belen İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Gül
Kumlu İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli
İZMİR
Aliağa İlçe Belediye Başkan Adayı: Serkan Acar
Foça İlçe Belediye Başkan Adayı: Taner Acar
KAHRAMANMARAŞ
Ekinözü İlçe Belediye Başkan Adayı: Harun Şahin
Nurhak İlçe Belediye Başkan Adayı: İsmet Göksu
KAYSERİ
Özvatan İlçe Belediye Başkan Adayı: Halit Demir
Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı: Memduh Uzunluoğlu
Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı: Bekir Ayyıldırım
Sarız İlçe Belediye Başkan Adayı: Baki Bayrak
KONYA
Akören İlçe Belediye Başkan Adayı: İsmail Arslan
Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Oprukçu
Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bakkal
MALATYA
Hekimhan İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tabaroğulları
Kuluncak İlçe Belediye Başkan Adayı: Erhan Cengiz
Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı: Necdet Türk
Kula İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Tosun
Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı: Zeki Kayda
Sarıgöl İlçe Belediye Başkan Adayı: Necati Selçuk
Selendi İlçe Belediye Başkan Adayı: Nurullah Savaş
Turgutlu İlçe Belediye Başkan Adayı: Yunus Oğan
MUĞLA
Datça İlçe Belediye Başkan Adayı: Feyzullah Gülada
Ortaca İlçe Belediye Başkan Adayı: Âlim Uzundemir
ORDU
Çamaş İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Ayparçası
Gülyalı İlçe Belediye Başkan Adayı: Medet Sipahi
İkizce İlçe Belediye Başkan Adayı: Osman Kaygı
SAKARYA
Hendek İlçe Belediye Başkan Adayı: Turgut Babaoğlu
Taraklı İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Pilavcı
SAMSUN
Asarcık İlçe Belediye Başkan Adayı: Şerif Kılağuz
Alaçam İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Özdemir
Salıpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı: Osman Yüksel
ŞANLIURFA
Harran İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Özyavuz
TRABZON
Çarşıbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı: Mümin Nuhoğlu
Şalpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı: Refik Kurukız
AFYONKARAHİSAR
Başmakçı İlçe Belediye Başkan Adayı: Nevzat Tezcan
Bayat İlçe Belediye Başkan Adayı: Muhammet Ali Dere
Bolvadin İlçe Belediye Başkan Adayı: Derviş Aynacı
Çay İlçe Belediye Başkan Adayı: Selim Bayram
Dazkırı İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Atay
Emirdağ İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Duran
Kızılören İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Erol