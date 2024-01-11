MHP'den sürpriz belediye başkan adayı: 'Efsane Vali'nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat adayı oldu

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Milliyetçi Hareket Partisi, Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. MHP'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı Merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yücel, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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MHP'DE 55 BAŞKAN ADAYI AÇIKLANMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı açıklama ile 55 belediye başkan adayının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendiğini kaydetti.

Buna göre; Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu.

İşte MHP'nin açıkladığı 55 belediye başkan adayı:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Serdar Soydan

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cengiz Ergün

Amasya Belediye Başkan Adayı: Bayram Çelik

Bartın Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt Belediye Başkan Adayı: Hükmü Pekmezci

Çankırı Belediye Başkan Adayı: İsmail Hakkı Esen

Erzincan Belediye Başkan Adayı: Bekir Aksun

Karabük Belediye Başkan Adayı: Rafet Vergili

Karaman Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı

Kastamonu Belediye Başkan Adayı: Yüksel Aydın

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Alim Işık

Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Adnan Doğu

Niğde Belediye Başkan Adayı: Hamdi Doğan

Osmaniye Belediye Başkan Adayı: İbrahim Çenet

İLÇELER

ADANA

ÇUKUROVA İlçe Belediye Başkan Adayı: Firdevs Cingözler

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FEKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Şener

İMAMOĞLU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Aydın Kangur

KARAİSALI İlçe Belediye Başkan Adayı: Bekir Şimşek

KARATAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Necip Topuz

KOZAN İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Atılı

POZANTI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Avan

SAİMBEYLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Cengiz

SARIÇAM İlçe Belediye Başkan Adayı: Bilal Uludağ

YUMURTALIK İlçe Belediye Başkan Adayı: Aydın Kütükoğlu

MERSİN

ANAMUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Hidayet Kılınç

BOZYAZI İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetinkaya

ÇAMLIYAYLA İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Rıza Genç

ERDEMLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Kara

GÜLNAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Fatih Önge

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MUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Şeker

SİLİFKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sadık Altınok

TARSUS İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Tat

TOROSLAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Öz

AYDIN

EFELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Burak Pehlivan

GERMENCİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Halit Germen

KARASU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Erikmen

SÖKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Tekin Yavuz

ANKARA

ETİMESGUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel

GÖLBAŞI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek

KALECİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal

POLATLI İlçe Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı

ANTALYA

ALANYA İlçe Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel

DEMRE İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz

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GAZİPAŞA İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy

BALIKESİR

GÖMEÇ İlçe Belediye Başkan Adayı: Kazım Arslan

BURSA

YENİŞEHİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Davut Aydın

DENİZLİ

ÇAL İlçe Belediye Başkan Adayı: Feti Akcan

HONAZ İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Semerci

ERZURUM

İSPİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun

OLUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Ergün

UZUNDERE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sinan Aydın

ESKİŞEHİR

ÇİFTELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Kadir Bıyık

SEYİTGAZİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Erhan Erdem

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper

SİLİVRİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz