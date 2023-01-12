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Son dakika... Metropollerde eylem hazırlığındaydılar! 7 ilde eş zamanlı operasyon: 7 intihar eylemcisi yakalandı

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#DEAŞ#İntihar Eylemcisi#Operasyon
Son dakika... Metropollerde eylem hazırlığındaydılar 7 ilde eş zamanlı operasyon: 7 intihar eylemcisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 11:11

Şanlıurfa merkezli 7 ilde, DEAŞ'a yönelik operasyonda, metropollerde intihar eylemleri düzenlemeyi planladığı belirlenen 7 terör örgütü üyesi yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı olan ve metropollerde intihar eylemleri düzenlemeyi planlayan terör örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Son dakika... Metropollerde eylem hazırlığındaydılar 7 ilde eş zamanlı operasyon: 7 intihar eylemcisi yakalandı

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ içerisinde Irak bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli, Sakarya’da polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika... Metropollerde eylem hazırlığındaydılar 7 ilde eş zamanlı operasyon: 7 intihar eylemcisi yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde Irak'ta faaliyet gösterdikleri yönünde ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri, Irak'ta savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 6 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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#DEAŞ#İntihar Eylemcisi#Operasyon

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