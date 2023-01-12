Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... ABD'den flaş hamle

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Pekin'in Japonya ile yaşadığı sorunlar da bölgesel bir çatışma korkusunu körüklüyor.

Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken ABD'den gözdağı gibi bir hamle geldi.

ABD, Japonya'nın Okinawa kentine yeni bir deniz alayı yerleştireceğini duyurdu.

Açıklama ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den geldi. ABD'li bakan Japon mevkidaşı ile görüştükten sonra basın mensuplarının karşısına çıktı ve şunları söyledi;

'12. Topçu Alayı'nın Japonya'da kalmasına ve 2025 yılına kadar 12. Deniz Kıyı Alayı olarak yeniden düzenlenmesine karar verdik. Bu yeni oluşumu, mevcut ve gelecekteki tehdit ortamlarıyla ilgili gelişmiş istihbarat, gözetleme yetenekleri ile donatacağı.'

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BİR HAMLE DE İNGİLTERE'DEN

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Japon mevkidaşı Fumio Kishida, ülkelerin birbirlerinin topraklarında askeri güç konuşlandırmasına izin verecek bir savunma anlaşması imzaladı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki ülkenin savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirecek anlaşmanın "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulandı.

İngiltere'nin, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğu hatırlatılan açıklamada, son adımın İngiltere'nin, Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik kararlılığını güçlendireceğinin altı çizildi.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor.

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Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın 'Senkaku', Çin'in ise 'Diaoyü' olarak adlandırdığı takımadalar iki ülke arasında gerilime neden oluyor.