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Türkiye’yi büyüleyen piyanist kurye: Annem kredi çekip bana piyano aldı

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#Kurye#Muharrem Can İncir#Piyano
Türkiye’yi büyüleyen piyanist kurye: Annem kredi çekip bana piyano aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Motosikletli bir kurye sipariş götürdüğü otelde piyanonun başına geçti, Mozart’ın Türk Marşı’nı çaldı. Kuryenin muhteşem performansı sosyal medyaya düşünce milyonlarca beğeni aldı. O kurye, 19 yaşındaki Muharrem Can İncir’di. Muharrem piyanoyla nasıl tanıştığını Hürriyet’e anlattı. Muharrem Can İncir’in performansını izleyen ünlü isimler çok sayıda mesaj paylaşırken ünlü piyanist Gülsin Onay, İncir’e öğrencisi olması için teklifte bulundu.

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Motokuryeler, pandemiyle birlikte neredeyse hayatımızın bir parçası oldu. Yağmurda, karda, fırtınada ya da yakıcı güneşin altında her türlü siparişimizi kapımıza teslim ediyorlar. Muharrem Can İncir de onlardan biri. İstanbul Topkapı Üniversitesi Tasarım ve Modelleme Bölümü’nde ikinci sınıf öğrencisi. Aynı zamanda Getir firmasında çalışıyor ve okul harçlığını kazanıyor.

BİR SİPARİŞLE HAYATI DEĞİŞTİ

Muharrem Can İncir, 29 Aralık 2022’de Beyoğlu’ndaki Barcelo Otel’e sipariş götürdü. Otelin lobisinde bir piyano vardı. Siparişi teslim ettikten sonra resepsiyondaki görevliye piyanoyu çalıp çalamayacağını sordu. Resepsiyonist izin verince de piyanonun başına oturup Mozart’ın ünlü ‘Türk Marşı’nı çaldı. O anlar otel müşterileri tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler iki gün içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ünlü-ünsüz binlerce kişi bu muhteşem performansı çok beğendi.

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YOUTUBE’DAN ÖĞRENDİM

Getir’in kurucusu Nazım Salur, Muharrem Can İncir’i dün şirket merkezine davet etti. O buluşmada Hürriyet de vardı. Muharrem Can İncir piyanoya nasıl başladığını şöyle anlattı: “Piyanoya 14 yaşındayken bir arkadaşımın vesilesiyle başladım. Ona çok teşekkür ederim. Beni ilk keşfeden kendisiydi. Onunla beraber YouTube’dan videolar izleyerek öğrendiğim piyanoyu bu hale getirdim. 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum. Annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. 1 sene org çaldım sonra annem benim için kredi çekti ve piyano aldık. Kendimi geliştirdim.

ORADA 3 KEZ ÇALDIM

Piyanist olmak bir hayal ama çok isterim. Videodan sonra yardım etmek isteyenler oldu, herkese teşekkür ederim. En büyük hayalim iyi bir insan olmak, piyanist olmak, güzel yerlere gelmek. Sosyal medyadaki yorumları okuyunca gözlerim doldu. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi.”

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ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK VE DESTEK YAĞDI

FAZIL SAY: BRAVO

Türkiye’yi büyüleyen piyanist kurye: Annem kredi çekip bana piyano aldı

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Muharrem Can İncir’in performansını izleyen ünlü piyanist Fazıl Say kendi sosyal medya hesabından genç kuryenin performansını paylaştı ve o paylaşımda büyük harflerle ‘Bravo’ yazarak genç yeteneğe destek çıktı.

GÜLSİN ONAY: ÖĞRENCİM OL

Türkiye’yi büyüleyen piyanist kurye: Annem kredi çekip bana piyano aldı

Bir başka ünlü piyanist Gülsin Onay, İncir’e öğrencisi olması için teklifte bulundu. Gülsin Onay, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Konservatuvar eğitimi olmasa da kendi kendine bir hevesle öğrenmiş biri için performansı çok değerli. Bu müziği ne kadar sevdiğini gösteriyor. Piyanoda bu noktaya kendi kendine çalışarak geldiği belli çünkü mesela sol eldeki armonileri bilmiyor, sadece kulaktan çıkarmış. Onun için hep aynı armoniyi kullanıyor. Ancak ritmi çok iyi. Genç arkadaşımızla görüştüm. Cumartesi gününe kadar İstanbul’da olacağımı söyledim ve evime davet ettim. Çok mutlu oldu ve ‘Sizinle çalışmak büyük onur olur’ benim için dedi.”

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NİLGÜN BELGÜN: GÖZLERİM DOLDU

Türkiye’yi büyüleyen piyanist kurye: Annem kredi çekip bana piyano aldı

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak “İçim üzüldü, gözlerim doldu. Hayat işte, hayaller ve gerçekler… Çocuk parası olmadığı için piyano dersi alamamış kendi kendine çalmayı öğrenmiş. Tam bir yetenek” notunu düştü. Şarkıcı Cem Adrian da sosyal medya hesabından genç yeteneği paylaştı.

Türkiye’yi büyüleyen piyanist kurye: Annem kredi çekip bana piyano aldı


GETİR CEO’SU:ÇOK ETKİLENDİM

Getir Türkiye Ceo’su Batuhan Gültakan ise videoyu görünce çok etkilendiklerini belirterek, ‘’Kendisi çok yetenekli ve bu yeteneğin heba olmasını istemeyiz. Hemen kendisiyle görüştük, kendisinin arzu ettiği noktada eğitim masraflarını karşılamak istedik. Bu yolda Getir olarak destekçisi olacağız, o da en iyi yerlere gelecek diye umut ediyoruz. Bu alanda işin uzmanlarıyla konuşuyoruz. Can için en doğru olan yol hangisi, konservatuvar mı farklı eğitim mi? Uzmanların yönlendirmesiyle ne gerekiyorsa onu yapacağız’’ dedi.

Piyanist kurye: Kendi kendime çalmayı öğrendim
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#Kurye#Muharrem Can İncir#Piyano

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