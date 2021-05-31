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Haber Giriş: 31.05.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Metro İstanbul duyurdu! Taksim istasyonu kapatıldı

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Son dakika: Metro İstanbul duyurdu! Taksim istasyonu kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.

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