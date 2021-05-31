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Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polisten güvenlik önlemleri

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polisten güvenlik önlemleri

İstanbul'un Beyoğlu ilçeisindeki Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Sosyal medyadaki eylem çağrıları üzerine polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişine bariyeler getirildi. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ise yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü.

TAKSİM İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'un sosyal medyasıdan yapılan açıklama göre Taksim Metro İstasyonu'nun kapatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle: "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir"

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde polisten güvenlik önlemleri




Metro İstanbul duyurdu Taksim istasyonu kapatıldı
Metro İstanbul duyurdu! Taksim istasyonu kapatıldı

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