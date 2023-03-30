Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Yoğun kar uyarısı... Birçok kentte eğitime kar engeli

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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Mart ayının son günlerinde soğuk ve kar yağışı yurdu yeniden etkisi altına aldı. Birçok kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildi.

İşte 30 Mart perşembe günü okulların tatil edildiği iller...

NEVŞEHİR

Nevşehir`de öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği, "Devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilk ve orta okulları, liseler, mesleki eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 30 Mart 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler de sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personel ilgili birim amirlerince değerlendirilmek üzere idari izinli sayılabilecektir" açıklamasında bulundu.

ORDU

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Ordu'da yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün bir gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

SİVAS

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Suşehri ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Altınyayla Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, kaymakamlığımız tarafından ilçe genelinde eğitime 30 Mart Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YOZGAT

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Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur`an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAYBURT

Bayburt`ta il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

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SAMSUN

Samsun`un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.

MUŞ

Muş Valiliği, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığını belirtti. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları aktarıldı.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk havanın şiddetini artırdığı ve yollarda buzlanmaların oluşabileceğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı ve 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

GİRESUN

Giresun Valiliği`nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Merkezinin iç ve yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine “Taşıma Servisi” ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" denildi.