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Son dakika... Yozgat ve Erzincan'da yolcu otobüsü kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

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#Otobüs#Kaza#Erzincan
Son dakika... Yozgat ve Erzincanda yolcu otobüsü kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 06:26

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Erzincan'da da kar yağışının etkili olduğu Kızıldağ mevkiinde otobüs devrilirken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi 100. Yıl Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan Ş.Y. sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... Yozgat ve Erzincanda yolcu otobüsü kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

ERZİNCAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen  yolcu otobüsü ERZİNCAN-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. kaza da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun karın etkili olduğu bölgede yolcu otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

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#Otobüs#Kaza#Erzincan

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