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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Yağışlı sistem geliyor! Sağanak ve kar etkili olacak

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Yağışlı sistem geliyor Sağanak ve kar etkili olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 10:21

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken hafta sonu çok sayıda kentte yoğun kar yağışı görülecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Yağışlı sistem geliyor Sağanak ve kar etkili olacak

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

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Yarından itibaren, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış bekleniyor. Yağışlar İstanbul ve İzmir'de yağmur, Ankara'da yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin ise Ankara'da 10, İstanbul'da 13, İzmir'de 15 derece civarında olması tahmin ediliyor.

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TÜRKİYE YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİNE GİRİYOR

Yarın, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek. Yağışların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Yağışlı sistem geliyor Sağanak ve kar etkili olacak

CUMARTESİ GÜNÜ YOĞUN KAR GELİYOR

Cumartesi günü, yurdun tamamında yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde kar, kalan yerlerde yağmur öngörülüyor. Yağışlar, Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile güneyinde yoğun kar şeklinde olacak.

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Pazar günü, Batı Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında parçalı çok bulutlu, kalan kesimlerde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı havanın etkisiyle hafta sonundan itibaren azalması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar şekilde olacak.

PROF. DR. ŞEN: SU BASKINLARINA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bu gece Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'e kuvvetli yağmur geliyor. Yarın sabah Edirne, Çanakkale, yarın Öğlen Muğla, Aydın, Antalya, yarın akşam İSTANBUL, Bursa ve Kütahya'da yağmur şiddetli, su baskınlarına dikkat. Cuma bu sistemle beraber lodos batıda sıcaklıkları 1-2 derece yükseltecek" mesajını paylaştı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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