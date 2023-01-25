Marmara ve Karadeniz'e sağanak uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Cuma günü yağışlar başlıyor... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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MARMARA VE KARADENİZ'DE SAĞANAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PROF. DR. ŞEN AÇIKLADI: CUMA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Prof. Dr. Şen'in açıklamaları şöyle:
Yazın rahat edeceksek bu aylardan yağmur almamız lazım. Yağış alamazsak yazın zehir olur. Dolayısıyla şimdiden hazırlık yapıp bu barajları doldurmamız lazım. Bunu biz dolduramayacağımıza göre yağan yağmur dolduracak. O nedenle yağışa ihtiyacımız var. Şubat ve Mart'ın 15'ine kadar yağışlı havaların devam etmesi gerekiyor.
Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir. Bu yağmur cumartesi ve pazar günleri iç kısımlara doğru ilerleyecek. İç bölgelere geldiği zaman karla karşılık yağmura dönecek. Pazartesi ve salı günleri ise Doğu Anadolu'da kar yağışı, İç Anadolu'da kar yağışı biraz süreklilik kazanacak gibi görünüyor.
Tabi bir damla yağmurun bile barajlara faydası var. Bu yağış %30'ların altına düşen baraj seviyesini büyük ihtimal yukarı çıkaracaktır. Burada tabii önemli olan tarımsal ve içme suyu açısından kar yağışıydı. Kar yağışı da bu önümüzdeki hafta sonundan itibaren Anadolu'ya giriyor. Bu arada kayak merkezlerinde kar yağışı hafta sonundan itibaren başlayacak.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul kar yağışı zor geliyor. Her sene böyle oluyor. Isı havası oluyor. İstanbul çok metropolitan bir alan. Binalar, asvaltlar var. Şehir içi 5 derecenin altına düşmesi lazım ki o zaman İstanbul'a kar yağsın. Bu gelen yağış kütleysiyle İstanbul'a kar yağabilirdi ama şehir olmasaydı. Etrafına baktığımız zaman Bursa'da, Kocaeli'de yağışlar gelecek. İstanbul'da ise yükseklere kar yağışı yapabilir. Ama daha kışın ortasındayız, İstanbul'a kar yağar mı ilerleyen süreçte bakacağız.
Twitter'dan da paylaşım yapan Orhan Şen, "Bugün İstanbul dahil tüm karadeniz kıyısında hafif yağmur olacak. Sıcaklıklar ortalamaya geldi. Yarın 1-2 derece yükselecek, hafta sonu tekrar düşecek. İstanbul'da bugün 10C Cuma, 13 Pazar 8C. Cuma sabah batıya kuvvetli yağış geliyor. Hafta sonu bu yağışlı hava Anadolu'nun büyük bölümünde yağışlara neden olacak. İç Anadolu'da KKY ve 5-6 gün Doğuda kar yapar sıcaklıkları düşürür." ifadelerini kullandı.
BUGÜNKÜ HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısı 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
hava durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta.