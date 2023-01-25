Marmara ve Karadeniz'e sağanak uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Cuma günü yağışlar başlıyor... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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MARMARA VE KARADENİZ'DE SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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PROF. DR. ŞEN AÇIKLADI: CUMA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Prof. Dr. Şen'in açıklamaları şöyle:

Yazın rahat edeceksek bu aylardan yağmur almamız lazım. Yağış alamazsak yazın zehir olur. Dolayısıyla şimdiden hazırlık yapıp bu barajları doldurmamız lazım. Bunu biz dolduramayacağımıza göre yağan yağmur dolduracak. O nedenle yağışa ihtiyacımız var. Şubat ve Mart'ın 15'ine kadar yağışlı havaların devam etmesi gerekiyor.

Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir. Bu yağmur cumartesi ve pazar günleri iç kısımlara doğru ilerleyecek. İç bölgelere geldiği zaman karla karşılık yağmura dönecek. Pazartesi ve salı günleri ise Doğu Anadolu'da kar yağışı, İç Anadolu'da kar yağışı biraz süreklilik kazanacak gibi görünüyor.

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Tabi bir damla yağmurun bile barajlara faydası var. Bu yağış %30'ların altına düşen baraj seviyesini büyük ihtimal yukarı çıkaracaktır. Burada tabii önemli olan tarımsal ve içme suyu açısından kar yağışıydı. Kar yağışı da bu önümüzdeki hafta sonundan itibaren Anadolu'ya giriyor. Bu arada kayak merkezlerinde kar yağışı hafta sonundan itibaren başlayacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?



İstanbul kar yağışı zor geliyor. Her sene böyle oluyor. Isı havası oluyor. İstanbul çok metropolitan bir alan. Binalar, asvaltlar var. Şehir içi 5 derecenin altına düşmesi lazım ki o zaman İstanbul'a kar yağsın. Bu gelen yağış kütleysiyle İstanbul'a kar yağabilirdi ama şehir olmasaydı. Etrafına baktığımız zaman Bursa'da, Kocaeli'de yağışlar gelecek. İstanbul'da ise yükseklere kar yağışı yapabilir. Ama daha kışın ortasındayız, İstanbul'a kar yağar mı ilerleyen süreçte bakacağız.

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Twitter'dan da paylaşım yapan Orhan Şen, "Bugün İstanbul dahil tüm karadeniz kıyısında hafif yağmur olacak. Sıcaklıklar ortalamaya geldi. Yarın 1-2 derece yükselecek, hafta sonu tekrar düşecek. İstanbul'da bugün 10C Cuma, 13 Pazar 8C. Cuma sabah batıya kuvvetli yağış geliyor. Hafta sonu bu yağışlı hava Anadolu'nun büyük bölümünde yağışlara neden olacak. İç Anadolu'da KKY ve 5-6 gün Doğuda kar yapar sıcaklıkları düşürür." ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısı 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

hava durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta.