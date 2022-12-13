Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:44

İstanbul güne kuvvetli sağanak yağışla başlarken Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu paylaşıldı. Meteoroloji 12 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Marmara'da kuvvetli karayelle birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirtti.

Haberin Devamı

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin Yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Uşak, Kütahya, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberin Devamı

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa'ya turuncu, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'a ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: KARAYEL SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALTACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün sabah Marmara'da kuvvetli karayel ile birlikte yağış kuvvetli. Karayel sıcaklıkları hissedilir derecede azaltacak, İSTANBUL'da bugün 9 derece. Marmara'nın güneyi daha çok yağış alacak. İstanbul'da yağış akşama kalmayacak" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen "Bu akşam, gece ve yarın sabaha kadar Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında kuvvetli yağış var. Sel, su baskını olası. Gece Antalya'da yağış aşırı olabilir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu